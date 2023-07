“Acciono mi arma en una ocasión para evitar colisionar”: policía tras muerte de Erik Melo

Santa Marta

Las autoridades judiciales que investigan el asesinato de Erik Alberto Melo Salcedo, presuntamente a manos de un patrullero de la Policía de Santa Marta, encaminan las pesquisas en varias hipótesis que fueron conocidas en exclusiva por Caracol Radio.

Según se pudo establecer, los patrulleros – el día de los hechos – realizaban su segundo turno como cuadrante 9 y 10 del CAI Mercado, evidenciando en la Avenida del Libertador la motocicleta que era conducida por Melo Salcedo, quien “viene de manera sospechosa, a alta velocidad y zigzag, donde al notar la presencia policial, esta persona emprende la huida en contra vía”.

El informe conocido por Caracol Radio detalla que “por esta acción del motociclista y con las medidas de seguridad se informa a la central de radio sobre el desplazamiento que se iba a realizar y solicitamos el cierre de las demás unidades policiales a este motociclista y donde nos informa la central de radio QAP”.

Los patrulleros, al parecer, le hicieron el llamado a Erik Alberto Melo Salcedo para que detuviera su marcha y así identificarlo plenamente, para evidenciar que no tuviera en su poder un arma blanca de fuego o algún elemento hurtado.

“Esta persona hace caso omiso a los diferentes llamados policivos que le realizamos con mi compañero de patrulla y por lo contrario este sigue la marcha en su motocicleta en contra vía, poniendo en riesgo la integridad de las demás personas que transitaban por este sector. Seguimos la marcha en la motocicleta institucional por la Avenida de los Estudiantes con el fin de interceptar a esta persona sospechosa más adelante, donde efectivamente se logra interceptar en el semáforo en la Avenida Libertador con calle 12, donde le continuamos dando órdenes de policía al motociclista que detenga la marcha de la motocicleta y se bajara con las manos arriba”, dijo el Policía en su reporte.

El patrullero también confesó que “por lo contrario esta persona continúa a gran velocidad pasando semáforos en rojo y estas acciones realizadas por este conductor nos causa pavor de que atentara contra nuestra humanidad o estuviera involucrado o iba a participar de un hecho delictivo en nuestra jurisdicción o alrededores (…) continúa la marcha del motociclista sobre la carrera 12 con calle 22, donde esa persona sigue a alta velocidad siempre haciendo maniobras de portar algún elementos extraño sobre su pretina del pantalón”.

ASÍ FUE EL DISPARO

El Policía les dijo a las autoridades que cuando llegaron sobre la carrera 18, exactamente en el semáforo, el cual estaba con la luz roja, el mototaxista habría frenado “de forma drástica” y el conductor del vehículo institucional también detiene su marcha para no colisionar con las personas que se encontraban cerca y fue ahí en ese momento cuando se accionaría el arma de fuego.

“Yo, por sujetarme, acciono mi arma de fuego en una ocasión, donde le pregunto a mi compañero de patrulla que si está bien y este me manifiesta que sí. De inmediato me dirijo hacia donde está el motociclista y este trata de bajarse de la moto y yo le doy la orden de policía que no se mueva, que tenga las manos arriba y en ese momento el motociclista se desploma y no responde al llamado (…) por tal razón de manera inmediata por radio solicito el apoyo de la ambulancia para prestarle los primeros auxilios a esta persona”, aseguró el policía involucrado en estos hechos.

HIPÓTESIS EXISTENTES DE LAS AUTORIDADES

Es válido recordar que, según las autoridades de Medicina Legal y versión de los familiares de Erik Alberto Melo Salcedo, este registró dos impactos de arma de fuego, – en la espalda y uno en la pierna – pero con la versión del Policía, ahora investigan la hipótesis relacionada a si la víctima venía herida durante la persecución y por esa razón no se detenía ante el llamado de los uniformados.

Así las cosas, el cotejo balístico determinará si los dos impactos registrados en la humanidad de Melo Salcedo fueron ocasionados con el arma de dotación del patrullero de la Mesan.

De igual modo, los investigadores descartarán la hipótesis de si iba herido al momento de ser perseguido por los agentes. Hay que mencionar que, la investigación está a cargo de fiscales especializados en este tipo de casos que concentran la mirada y el interés de la opinión pública.

Como dato adicional, la motocicleta de la víctima tenía solo 10 días de haber sido sacada del concesionario, por lo que contaba con la documentación legal. Sin embargo, el padre de Erik Melo Salcedo confirmó en entrevista que le faltaban unos papeles.