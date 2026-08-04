Congresistas del Magdalena alertan por crisis en la recolección de residuos en Santa Marta/ Franklin Lozano- Felipe Hernández

Santa Marta

Diferentes sectores políticos, líderes comunales y la población en general denuncian la crisis que enfrenta la ciudad debido a la acumulación de residuos sólidos en distintos sectores. Manifiestan que esta es una situación que no puede seguir normalizándose.

Con el propósito de verificar las denuncias ciudadanas, el representante del Pacto Histórico, Felipe Hernández, recorrió barrios como Curinca, El Parque, La Concepción, la avenida del Río y Las Malvinas, donde dialogó con líderes comunitarios y residentes afectados por las fallas en la recolección de residuos.

“Los samarios tienen derecho a saber qué está pasando y cuándo se adoptarán medidas efectivas”, señaló.

Asimismo, el representante del Partido Conservador, Franklin Lozano, se refirió a esta situación, que también afecta a la población samaria, e hizo un llamado a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto. Aseguró que Santa Marta está perdiendo competitividad, teniendo en cuenta que es una ciudad turística.

“Acá la invitación es a trabajar juntos, en equipo. Desde el Congreso de la República tenemos un enorme compromiso de gestionar recursos”, precisó.

Devolución de la ESSMAR al Distrito de Santa Marta

Sobre la intervención de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (ESSMAR), ordenada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en noviembre de 2021, ambos congresistas se pronunciaron al respecto.

“Es importante que se revisen los números para determinar si la empresa tiene una mejor situación financiera, económica y administrativa, y si puede ser administrada nuevamente por la ciudad”, dijo el representante Franklin Lozano.

Entretanto, el representante del Pacto Histórico, Felipe Hernández, hizo un llamado al alcalde, a la ESSMAR, a Atesa y a las entidades competentes para que pongan en el centro el bienestar de los samarios, dejando de lado los colores políticos y los intereses particulares.