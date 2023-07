1000 Actores en escena en el desfile del festival Camino del Quindío en Filandia

Armenia

En el municipio de Filandia se llevará a cabo el tradicional Festival Camino del Quindío que se iniciará mañana jueves 20 de julio con el gran desfile a la 1 de la tarde donde se esperan la participación de más de 1000 actores en escena entre niños, jóvenes y adultos, además habrá programación hasta el domingo 23 de julio.

El Festival Camino del Quindío viene realizándose durante catorce años consecutivos desde el 2010 hasta la actualidad y ha sido el eje articulador de los diferentes sectores por su participación en la planificación y desarrollo de esta iniciativa.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el director y fundador del Festival Camino del Quindío, Alvaro Hernando Camargo y manifestó que la muestra cultural vincula las cuatro instituciones educativas (Liceo Andino Santísima Trinidad, San José, Francisco Miranda y Sagrado Corazón de Jesús), la Administración Municipal, la Asociación de Artesanos, organizaciones ambientalistas como la Fundación CERES de Colombia, la Corporación Festival Camino del Quindío, Artistas locales: pintores, poetas, grupos de danzas, de teatro y música; pertenecientes a los procesos de formación artística de la Casa de la Cultura, músicos populares, arrieros, productores, asociaciones agrícolas, Centro de Atención de la Tercera Edad, Junta de Comerciantes entre otros.

PROGRAMACION XIV FESTIVALCAMINO DEL QUINDIO

Del 20 al 23 DE JULIO de 2023

JUEVES 20 DE JULIO

EXHIBICION DE BALCONES – Homenaje a la cestería y el Paisaje Cultural Cafetero (del 20 al 23 de julio).

5:00 a.m. Ruta del Libertador, Banderas de Colombia en la vía Cruces-Filandia.

7:30 a.m. Actos protocolarios, parada Militar, acción de gracias; reconocimiento póstumo a los CAMPEONES del Festival Camino del Quindío.

Lugar: Parque principal.

9:00 a.m. Apertura Exhibición de productos locales “FILANDIA PRODUCE,” Sin Campo no Hay Ciudad “(Productos Agrícolas, gastronomía Tradicional, artesanales, cafés especiales, lácteos, flores y follajes, etc.). Lugar: Casa Campesina.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Exposición Fotográfica Patrimonial – Quimbaya / muestra audiovisual a cargo de Macondo Arte visual. Lugar: Centro Cultural La Caperuza Filandia (cra. 6 # 7-47).

10:30 a.m. Taller de cestería “Bejuqueando Ando”. Lugar: Centro de la Interpretación del Bejuco al Canasto.

1:00 p.m. Desfile Festival Camino del Quindío. Con las diferentes alegorías alusivas a la historia que representa el camino del Quindío en el territorio Filandeño (Alegorías: Arrieritos por el Camino del Quindío, Precolombina, descubrimiento y Conquista, Colonia, Independencia, Republicana (arriería), Paisaje Cultural Cafetero). Lugar: barrio El Recreo.

7:00 p.m. Fondas Camineras: Salida: desde la Casa de la Cultura hasta la Fonda de Asael, Fonda Viejo Rincón, Fonda Noches del Recuerdo y Centro Cultural La Caperuza).

VIERNES 21 DE JULIO

9:00 a.m. Exhibición de productos locales “FILANDIA PRODUCE”, Sin Campo no Hay Ciudad (Productos Agrícolas, gastronomía Tradicional, artesanales, cafés especiales, lácteos, flores y follajes, etc.). Lugar: Parque principal.

10:00 a.m. Exhibición Arte religioso. Lugar: casa de la cultura (segundo piso).

Desde las 10:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Exposición Fotográfica Patrimonial – Quimbaya / muestra audiovisual a cargo de Macondo Arte visual

Lugar: Centro Cultural La Caperuza Filandia (cra. 6 # 7-47).

Desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. “La Ruta del Tesoro Quimbaya”: (cada dos horas). Lugar: Centro Cultural La Caperuza Filandia (cra. 6 # 7-47).

10:30 a.m. Taller de cestería “Bejuqueando Ando”. Lugar: Centro de la Interpretación del Bejuco al Canasto.

2:00 p.m. Muestra Gastronómica RECETAS Y SABORES DE LAS ABUELAS Productos locales y recetas tradicionales del municipio y la región. Lugar: Parque principal.

SABADO 22 DE JULIO

9:00 a.m. Exhibición de productos locales “FILANDIA PRODUCE”, Sin Campo no Hay Ciudad (Productos Agrícolas, gastronomía Tradicional, artesanales, cafés especiales, lácteos, flores y follajes, etc.). Lugar: Parque principal.

3:00 p.m. Encuentro de Música Tradicional Campesina – La Música Popular y las Tradiciones del Camino. Lugar: Parque de Bolívar.

DOMINGO 23 DE JULIO

9:00 a.m. Exhibición de productos locales “FILANDIA PRODUCE,” Sin Campo no Hay Ciudad “(Productos Agrícolas, gastronomía Tradicional, artesanales, cafés especiales, lácteos, flores y follajes, etc.). Lugar: Parque principal.

9:00 a.m. Juegos tradicionales “Hernando Franco Álzate”. Lugar Parque principal.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Exposición Fotográfica Patrimonial – Quimbaya / muestra audiovisual a cargo de Macondo Arte visual

2:00 p.m. Conversatorio de historia “El Tesoro Quimbaya”, a cargo de la Academia de Historia del Quindío Lugar: Casa de la Cultura “Roberto Toro Toro.

3:00 p.m. Tarde Cultural (Casa de la Cultura). Lugar: Parque de Bolívar.

Armenia y Filandia epicentro de la celebración del 20 de julio...