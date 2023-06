Bolillo Gómez: “Yo quiero tener un equipo como juega el de Bodhert, Gamero y Lucas”

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez no se guardó nada en diálogo con El VBar Caracol. El estratega antioqueño habló de la actualidad del equipo, de los nuevos jugadores, de los que aún tienen posibilidades de llegar e irse y del buen trabajo que viene realizando en este momento Juan Fernando Quintero durante la pretemporada, entre otras cosas.

“El equipo está en pretemporada, estamos tratando de reforzarlo con algunos muchachos que hemos tenido en lista. Hay gente que está bien, contenta, y hay gente que le cuesta”, comentó Gómez sobre el presente del plantel.

Confirmó la llegada de Sebastián Mele

“Sí, (Sebastián) Mele sonaba para el Junior hace tiempo. Yo con Andrés (Mosquera) tengo una relación muy importante, es el mejor arquero que hay en Colombia, es un concepto personal. Mele es un arquero que está en Selección, ya el equipo arregló con él”.

¿Qué pasará con Carlos Bacca?

“Siempre he querido a Carlos Bacca desde pelado, por su capacidad, sus triunfos que ha tenido, su historia grande. Es una persona que ha hecho mucho por el Junior. Acá está Carlos trabajando duro, es una situación que todavía no hemos resuelto, es un jugador que todo el mundo lo quiere, yo lo quiero”.

Su trabajo con las directivas

“Ha sido espectacular, que personas tan objetivas, aquí hay reuniones y los jugadores que salen es por todos nosotros y los que llegan es por todos nosotros. Muy contento con esta familia que siempre trata de tener al equipo en las mejores condiciones”.

Al respecto añadió: “Ahora en tres fechas, si no gana uno está casi que eliminado, estás en problemas, están buscando tu salida. El fútbol es así. Nos queremos mucho, con los directivos en los equipos donde he estado siempre hemos tenido la mejor relación”.

“Más que nombres, hay que tener trabajo”

“Los grandes equipos de estos últimos torneos, son los equipos que han tenido trabajo en los últimos dos o tres años. El equipo grande del torneo en los últimos años es Millonarios, varios años de trabajos, otro equipo grande en los últimos torneos, Águilas Doradas, Alianza Petrolera, Chicó... te nombré cuatro equipos y de los cuatro, ahí va a estar la final, Nacional que también está en disputa. Junior es un equipo que tiene que estar en esas finales”.

“El fútbol colombiano se ha emparejado mucho y más que tener nombres, hay que tener trabajo”, agregó al respecto.

¿Cómo quiere que juegue su Junior?

“Defender en zona, no es un estilo de juego. Pero Junior va a tener un equipo muy táctico y ordenado. La parte ofensiva tenemos jugadores importantes que vienen y se armará un equipo como queremos. De elaboración, quiero tener un equipo como juega el de (Hubert) Bodhert, (Alberto) Gamero y (Lucas) Lucas. Equipos con orden y elaboración. Los equipos de ahora se basan en muy buena condición física, tienen mucha fuerza. Nosotros como técnicos les ayudamos en las formas de recuperar el balón, en el orden y el trabajo táctico”.

Refuerzos confirmados

“Pablito Rojas, se está decidiendo, no sé si ya se decidió, nosotros estamos trabajando con (Gustavo) Lencina y Santiago Gómez, lo de (José) Enamorado, no sé si apareció o no apareció. (Víctor) Moreno y (Emanuel) Olivera, y lo del arquero, parece que estuviera definido lo de Sebastián Mele”.

“Esos nombres todos los hemos tocado, recomendamos entre varios, esos nombres están en la carpeta de nosotros... Claro, quién no (José Enamorado). Adrián (Arregui) estuvo en la lista, tuvo un incoveniente familiar y no pudo venir”, agregó al respecto.

La actualidad de Juan Fernando Quintero

“Yo creo que lo que ha cambiado en el fútbol, más que otra cosa, primero la forma de hablar y luego la forma física, acá los equipos que corren 10 o 12 kilómetros son los mejores. JuanFer Quintero, si usted viene aquí y lo ve trabajar, queda feliz por la forma en la que está trabajando. Si me preguntan por el jugador más intenso del Junior, es Juan Fernando Quintero”.

De Quintero agregó: “Está haciendo una pretemporada la berraca y es un hombre muy importante en el estilo de juego del equipo. Es muy inteligente, muy rápido mentalmente, es intenso cuando tiene el balón”.

La salida del Chino Sandoval

“Ese man todavía me duele en el alma. Ese pelado lo vi jugar en Selecciones Colombia juveniles, muy buen jugador, sigue siendo buenísimo, acá lo queremos, inclusive el club lo tiene en tratamiento. Tiene esa enfermedad, es una persona muy sola, estamos tratando de mejorarlo. Es muy doloroso, tenemos mucho cariño por él”.

Finalmente, de la posibilidad de que regrese, comentó: “toca hablar con la afición, son decisiones que son también de la sociedad, es una situación donde no se van a aceptar este tipo de cosas en el Junior”.