Futbolista se quitó la vida para evitar ir a la cárcel por agredir a un árbitro

El fútbol en Argentina lamenta un terrible hecho ocurrido el fin de semana. Durante el partido entre La Cortada vs. El Rejunte, equipos amateur, el árbitro Ariel Paniagua fue agredido por el jugador Alexander Williams Tapón, quien le propinó varios golpes en el rostro y una criminal patada cuando el juez ya se encontraba en el suelo.

El árbitro quedó inconsciente por la gravedad de la agresión y fue trasladado a un centro médico, donde fue dado de alta luego de haberle realizado todos los exámenes pertinentes. Sin embargo, la historia sí tuvo un desenlace fatal. En las últimas horas se conoció que Tapón tomó la decisión de acabar con su vida, pues se exponía a ser enviado a prisión tras la denuncia que interpuso el juez por las lesiones personales.

En las horas de la tarde, el juez habló con la prensa: “Yo me puedo equivocar, pero no creo que esa tenga que ser la reacción de los muchachos. Me pudieron haber matado. Pude haber terminado dentro de un cajón. No hay nada que justifique esa patada que me dieron”, dijo la víctima en diálogo con Telefe Noticias.

¿Quién era Tapón?

Williams Alexander Tapón tenía 24 años, era el capitán de su equipo en el torneo amateur que se disputaba en suelo sarandiense y tenía antecedentes de violencia en otras dos competiciones. Tapón era del barrio Agüero, ubicado en la zona sur del conurbano bonaerense, y vivía junto a su pareja, Agustina, y sus dos hijos, uno de dos años y otro de siete meses.

¿Qué se sabe de la muerte del jugador?

El jugador se suicidó antes de que fuera encontrado por los policias que iban a detenerlo bajo el delito de “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo”.

Horas más tarde, se conoció que se habría suicidado con un disparo de arma de fuego en la cabeza y encontrado en las vías del ferrocarril, a la altura de las calles General Paz y General Heredia, según investiga la policía.

Tras conocerse la muerte, la pareja de Tapón, Agustina, aseguró que: “En el audio que me manda despidiéndose me dijo ‘cuidá de nuestros hijos’ y ‘yo prefiero que sufran todos de una a que me vean sufriendo todos los días en la cárcel’. Fueron las últimas palabras de él antes de hacer lo que hizo”, detalló su esposa en una entrevista televisiva.

“Estaba arrepentido. Él no era una persona violenta. Tenía miedo de ser denunciado. Tenía 24 años, le gustaba salir, divertirse. Prefirió que sus hijos no lo vean atrás de una reja. Él tenía miedo de ir preso”, señaló Priscila, hermana del joven.

Video de la agresión: