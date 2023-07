Emerson Batalla reveló que su sueño es salir campeón con Independiente Santa Fe

Emerson Batalla es uno de los flamantes refuerzos de Independiente Santa Fe para el segundo semestre del año. El atacante de 22 años llega proveniente del Independiente Medellín con la ilusión de conseguir la estrella de navidad.

En diálogo con El Vbar Caracol, el tumaqueño habló sobre sus objetivos en el cuadro cardenal y dio a cononocer el reacondicionamiento físico que adelanta para estar a topo en la altura. Asimismo se refirió a su pasado en América de Cali, cuadro con el cual fue campeón, y el DIM.

Batalla llegó a Santa Fe en condición de préstamo proveniente de Talleres de Córdoba.

Fichaje esperanzador para Independiente Santa Fe

Así se dio su llegada a Santa Fe: Muy contento de estar acá, hacer parte de este grupo, venir a sumar en lo que le pueda dar al equipo. Agradecido con el presidente y el profe (Hubert) Bodhert por ayudarme a venir a este gran club y responder de la mejor manera.

Llegada que ilusiona a la hinchada: Afortunadamente siempre he estado bien visto por la gente, es importante para mí. Trataré de seguir así para lo que se viene en mi carrera y darle lo mejor al equipo... Que se emocionen por mi llegada habla bien de lo poco que hecho en mi carrera. Eso debo respaldarlo dentro de la cancha y salir a demostrar por qué estoy acá, por qué me trajeron y hacer lo mejor en el día a día.

Objetivos y responsabilidades en Santa Fe: Estoy en un proceso de adaptación para estar de la mejor manera y a la altura del equipo… Mi sueño es a final de año ser campeón, por eso luchamos, no es un objetivo personal sino colectivo. Si todo estamos bien, lo individual resaltará.

Posición en el campo: Me gusta jugar por donde vengan los goles, es decir a perfil cambiado, ese siempre ha sido mi fuerte. Puedo jugar en la izquierda, pero no me siento en la capacidad de llegar al arco, me limito. A perfil cambiado me siento mejor.

Experiencia a nivel nacional e internacional

Diferencias entre Colombia y Argentina: A comparación de nuestro fútbol, sin demeritarlo, allá se vive de una manera muy diferente fuera y dentro de la cancha. La intensidad y la pasión es totalmente diferente allá, respecto a como se vive acá. Todo eso marca una diferencia.

Pasado en el América: Fue muy bueno, le debo todo al club. Fui campeón en mi primer año y siempre estaré agradecido con el equipo, su hinchada.

Pasado en el Medellín: Fue un lindo paso, una linda oportunidad que se me dio. A pesar de no poder ingresar a los octavos de final de Libertadores, fue un gran torneo. Pude anotar dos goles y peleamos hasta la última fecha, cuando en años anteriores los equipos colombianos ya estaban eliminados a esa altura. Fue muy lindo.

Goles importantes en Copa Libertadores: Le ingresó un buen dinero al club, lo que Conmebol reconoce por ganar partidos. Contra Magallanes fue un gol importante por lo que iba a pasar en casa, no perder de visitante es importante y esos goles para mí lo fueron.