¿Cuáles son los reclamos de los precandidatos del Partido Verde a la Alcaldía de Bogotá?

Tras conocerse que el Partido Verde no tendrá un candidato propio a la Alcaldía de Bogotá, lo que dicen los precandidatos es que la encuesta que implementaron desde el partido no cumplió con las mismas condiciones con las que se realizó en las demás ciudades del país, puesto que, en este caso, se incluyeron a candidatos por fuera del partido.

Así lo aseguró la concejal y precandidata a la alcaldía de Bogotá Lucía Bastidas. “Muchos dirigentes del partido ya estaban con candidaturas de Oviedo, de Galán, de Lara, de Bolívar, por lo tanto, no habrá candidato y eso lo ratifico la encuesta farsa que hicieron en donde midieron absolutamente a todos los candidatos, no a los verdes para no dar aval respectivo”.

Por su parte María Fernanda Rojas, también concejal y precandidata a la alcaldía, insistió en que lo que está buscando el partido es ver quiénes serán sus aliados en la carrera por la alcaldía de Bogotá.

“Una encuesta que iba a llevar a este resultado, a que no existiera una candidatura propia. Porque lo que uno observa es que hay un afán por buscar con quien se va a aliar el partido en esta campaña electoral”.

Así mismo, el precandidato Luis Carlos Leal, aseguró que con esta encuesta era casi nulo el respaldo del partido a una candidatura propia.

“El mecanismo impuesto por el Partido Verde donde consultaba a candidatos y líderes de opinión de otros sectores políticos, hacía prácticamente imposible el respaldo del partido a una candidatura propia”.

Ahora, de acuerdo con las directivas del partido, las alternativas con las que cuentan tanto los precandidatos, como lo militantes, son apoyar al candidato que se escoja o tener libertad para votar.