Agencia Nacional de Minería plantea reubicar a guaqueros del Occidente de Boyacá

Tunja

El presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Álvaro Pardo indicó que la próximo semana visitará el occidente de Boyacá adelantando mesa de trabajo con guaqueros del municipio de Muzo para plantear estrategias que den continuidad a la actividad minera de esmeraldas, sin afectar a la población.

Pardo señaló que a través de los años se ha otorgado títulos mineros para explotar esmeraldas a grandes compañías que han modificado la tecnología, al punto, donde los guaqueros no hallan con frecuencia este mineral verde.

“Prácticamente la posibilidad de recuperar esmeraldas es muy grande, entonces lo que botan como estériles ya no les da para que los guaqueros lleguen a recoger, ya no hay nada, otras minas han cerrado y no dan la posibilidad de que encuentren minas para poder sobrevivir”, afirmó el presidente de la ANM.

Dentro de las propuestas que plantea la ANM, Álvaro Pardo señaló que: “Estamos viendo zonas aptas para esmeraldas en otros sitios de la misma región donde podamos decirle a los guaqueros que dejen de estar en puntos donde no van a encontrar nada, que se le dará un área si organizan una empresa o cooperativa, de esta manera se les podría entregar un título minero al que le veamos potencial”.

Asimismo, indicó que otro de los proyectos que se tiene previsto es la creación de una empresa pública minera, para que apoye a los guaqueros a través de capacitaciones, recursos y así pasar de “guaqueros informales a empresarios, pero todo esto lo vamos a socializar”, dijo.

Por tanto, se adelanta un plan de caracterización que inicialmente se realiza en el bajo Cauca, sin embargo, se pretende ejecutar en Boyacá, donde se clasificarán por región o municipio, la maquinaria con la que cuenta, entre otros aspectos.

Por su parte, Gladys Florido, vicepresidenta del comité de guaqueros, afirmó que no han recibido ninguna invitación por parte de la agencia: “Es una propuesta indignante, ya que esta ha sido nuestra labor y sustento, y eso que dice que del mineral estéril no sale nada es mentira, cualquier $10.000, $20.000 o $30.000 eso nos sirve. Nosotros estamos totalmente legalizados, pagamos impuestos, somos 5 asociaciones constituidas donde nunca nos han tenido en cuenta”.

De igual manera, ante el planteamiento que hace la ANM de reubicación de los guaqueros, Gladys Florido manifestó que: “El sitio no se presta para una reubicación, es una gran mentira, lo mejor es que los estériles nos lo sigan entregando, eso está dentro del código minero. Que se entienda directamente con nosotros”.