60 familias damnificadas es el reporte actualizado de la emergencia en Anorí

Antioquia

Asociado a las lluvias y vientos de las últimas horas en Anorí, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres reportó vendaval, movimiento en masa y creciente súbita que deja de manera preliminar a 60 familias afectadas por pérdida de enseres y de cubierta, y a 6 viviendas con colapso. Según el reporte preliminar la vía Liberia Charcón se encuentra cerrada por un deslizamiento.

El director del Dagran, Jaime Enrique Gómez Zapata, informó que un equipo técnico compuesto por geólogos, ingenieros y profesionales en manejo de desastres se desplazaron hasta el municipio para apoyar en la administración de la emergencia y en la caracterización de afectados, así como para verificar condiciones de riesgo y emitir recomendaciones al municipio.

“En este evento dos personas resultaron con heridas leves y fueron trasladadas a centros asistenciales. El equipo apoyará en la evaluación sobre todo en la parte rural. Recordemos que ya estamos en la temporada de menos lluvias, pero esto no significa que no deja de llover. En esta temporada podrían presentarse eventos de alta intensidad, por eso no podemos bajar la guardia. Estas fueron unas lluvias focalizadas, pero en gran parte del departamento están presentes las altas temperaturas”, agregó el director.

En las próximas horas se espera consolidados y resultados de la evaluación técnica. La Gobernación de Antioquia continúa presente y atenta a este evento.