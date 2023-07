Millonarios es sancionado por lo ocurrido en la final de Liga: estas son las prohibiciones

Millonarios inició la defensa del título en el fútbol colombiano con igualdad frente a Deportivo Pasto (0-0) en el Departamental Libertad. El entrenador Alberto Gamero probó variantes en la formación y le dio la oportunidad de debutar a otro talento de la cantera.

El siguiente reto será este sábado 22 de julio a las 8:30 de la noche, cuando reciba en el Estadio El Campín al Deportivo Pereira, duelo válido por la segunda fecha de la Liga. Este será el reencuentro del equipo con su afición luego de la final ganada frente a Atlético Nacional a través de los lanzamientos desde el punto penal.

Precisamente sobre aquel inolvidable definición, el Distrito emitió este lunes una sanción contra la hinchada de Millonarios por “ingreso, uso y activación de Pólvora” en las tribunas del escenario deportivo.

Según se establece en la “guía contrravencional de la CDSCCFB”, la hinchada del campeón de Colombia no podrá ingresar “trapos y/o banderas durante 3 fechas” y en su lugar deberá tener “una pancarta de 20x1 metro con mensaje alusivo al no ingreso y no uso de la pólvora”. Lo anterior aplica para todas las localidades del estadio, a excepción de oriental sur.

En este orde de ideas, la restricción, que vale aclarar nada tiene que ver con la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, abarcará para los partidos contra Pereira, Deportes Tolima y Once Caldas. Todo regresará a la normalidad, curiosamente, ante Nacional en la octava jornada.

Asimismo las barras ‘Comandos Azules’ y ‘Blue Rain’ tendrán que “plasmar en redes sociales campañas con mensajes relacionados con la invitación a no usar pólvora dentro del estadio” y “en un plazo no superior a 2 meses realizar una campaña pedagógica conjunta liderada por las barras tradicionales en el hospital Simón Bolivar”.

Santa Fe también fue sancionado

Independiente Santa Fe recibió también una sanción de parte del Distrito, claro está que es para su equipo femenino, que el 25 de junio, día siguiente del título embajador, disputó en El Campín la final de la Liga Femenina ante América de Cali. Las Leonas contaron con una masiva presencia de hinchas y hubo uso de pólvora en las tribunas.

En este caso se determinó “entregar dos pendones con información relacionada con los elementos que no se pueden ingresar al estadio”, los cuales serán expuestos en el filtro del sector oriental.

Respecto a las restricciones, están “una fecha sin ingreso de trapos y deberán plasmar en redes sociales campañas con mensajes invitando a no usar pólvora dentro del estadio”, así como “el parche de La Colorada de LGARS tendrá restricción de 3 fechas de ingreso de la bandera y/o trapos del parche y deberá en su lugar ingresar durante esas mismas fechas un trapo de 10 x 1 mt con mensaje alusivo a la prevención y no uso de pólvora al estadio”.