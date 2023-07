Guillermo Celis crítica al Junior del Bolillo: Es triste ver al Junior jugar así

Águilas Doradas dio la sopresa y mostró un alto nivel en Barranquilla, lo que les permitió asegurar los primeros tres puntos desde el comienzo de la liga. Guillermo Celis, la figura del triunfo 1-0 sobre el Junior, habló con Caracol Deportes sobre su adaptación al equipo y el trabajo que ha hecho el director técnico César Farías.

El pasado de Guillermo Celis con los Tiburones le permite afirmar que es triste ver al Junior, “creo que el Junior tenía que jugar muchísimo mejor, debió ser un poco más protagonista con la pelota, someter un poco más la rival”. Agregó que la gente de Barranquilla merece un mejor nivel, pues están acostumbrados a un buen fútbol y su primer partido deja mucho que desear.

Celis, quien cuando estuvo en buen nivel físico fue siempre marco de referencia, ahora se perfila como la nueva figura de un Águilas Doradas que busca replicar el triunfo ante el Junior en las siguientes fechas.

Sobre los temas extradeportivos que rodean a Cesar Farías, el volante aseguró que no han interferido con el trabajo que ha logrado y buscan coronarse campeones en este semestre. El director técnico de Águilas ha respetado lo que venía funcionando en el equipo, aportando con su experiencia internacional para mantener el nivel que demostró al comienzo de la liga y potenciar las indivudalidades de su equipo.

Águilas Doradas dio la sorpresa: Gracias a Dios, yo creo que lo potencia a uno el equipo, los compañeros, es un grupo que viene haciendo las cosas bien ya hace más de un año, han clasificado dos veces seguidas a finales. En la primera ocasión se quedaron por poco para llegar a una final y para uno la verdad no es difícil acoplarse al buen fútbol que los muchachos ya vienen mostrando. También con un director técnico con mucha jerarquía y experiencia, que viene a sumar. Tenemos mucha ilusión y muchas ganas de coronarnos este semestre, con el favor de Dios.

Cesar Farías lo logró en pocos días: El profe, primero que todo, es una persona muy sabia. Desde el primer momento en que llegó, lo primero que nos dijo es que él no venía a cambiar nada de las cosas buenas que los compañeros ya venían haciendo, que él simplemente venía a aportarnos esa experiencia que él ha adquirido, ha sido campeón en varios países. Llegó a potenciarnos, solo unos pocos puntos en los que veía que al equipo le estaba faltando y de resto seguirle dando continuidad al proceso y dando libertad a todos para que todo el mundo se exprese en la cancha y pueda mostrar todo su equipo. La verdad que ha sido fácil, es un grupo que está muy acoplado y para los que hemos llegado ha sido nada difícil, para Wilson, para mi acoplarnos al grupo.

Por qué no rinden con la camiseta blanca pero sí en otros equipos: Eso no lo sé. Yo el semestre pasado las primeras nueve fechas tuve la oportunidad jugar, estaba rindiendo a un muy buen nivel, lastimosamente una lesión, una fascitis plantar que no me dejó continuar con esa secuencia y al final tenía que recuperarme de eso. Manizales duele, el tema del ambiente, de todo lo que sucedió todo en la ciudad con respecto a l equipo, pero es muy entendible que la gente no esté contenta porque son muchos semestres y simplemente por nombrarte dos casos puntuales, pero esto viene desde hace mucho tiempo. No sé lo que pasa, pero si es una gran desilusión que estén en ese punto, que este peleando lo que está peleando y no que este peleando cosas importantes, porque la verdad Manizales es una plaza espectacular, una gente maravillosa, la ciudad, todo. Yo estoy muy agradecido a pesar de que las cosas no salieron en todos los aspectos, en el grupal, el individual, pero Manizales merece mucho más porque es una plaza muy buena.

No se notó la ausencia de Kevin Castaño: Lo que hizo Kevin acá fue muy bueno, le dio la oportunidad de estar en selección, de ser transferido al fútbol internacional. En su momento cuando yo estuve en Junior la verdad que son momentos muy buenos, que se disfrutan, pero la actuación se debe a que el grupo tiene muy claro a lo que juega, su idea de juego, es fácil porque a todos les gusta jugar a la pelota, a todos les gusta jugar bien y no es difícil encajar en eso. A mí me gusta jugar bien al fútbol, cuando uno se divierte, en los entrenos cuando el cuerpo técnico tiene una idea tan clara de futbol es más fácil expresar el talento y hacer las cosas bien en el terreno de juego, porque tienes esa tranquilidad y esa confianza de tus compañeros, del cuerpo técnico, de los directivos, es mucho más fácil todo.

