¿Rubén de la Barrera está cerca de Atlético Nacional?: esto dijo el DT español

Rubén de la Barrera, técnico español, quien recientemente estuvo al frente del mítico Deportivo La Coruña de su país, se refirió a los rumores que lo vinculan con Atlético Nacional, para sustituir en el cargo a Paulo Autuori, quien renunció al cuadro antioqueño tras perder la final ante Millonarios.

De la Barrera reconoció, en diálogo con Caracol Deportes de Caracol Radio, que le gustaría llegar al fútbol sudamericano y que se encuentra en conversaciones para hacerlo; no obstante, lo hace con un equipo distinto a la escuadra Verdolaga.

¿Por qué al Deportivo La Coruña le ha costado volver a la primera división?

Seguramente por un cumulo de circunstancias, es verdad que el Deportivo ha disfrutado de etapas gloriosas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel europeo con esa presencia en semifinales de Champions League. Plantillas realmente poderosas, futbolistas muy importantes, pero bueno, otro momento, otras etapas, mayores dificultades en todo el sentido pero hay algo que relaciona a los dos Deportivos y es su mayor patrimonio, su gente. Que nunca, en ningún momento, especialmente en las últimas épocas que no han sido buenas, no dejan de apoyar al equipo.

Se relaciona su nombre en Colombia con una posibilidad de dirigir en nuestro país a uno de los equipos, sino el más grande, que es Atlético Nacional. ¿Le han dicho algo? ¿Es algo real?¿O es algo más llevado de la novela?

Yo tengo una agencia de representación, ellos son los que reciben las ofertas, si es cierto que hay posibilidades para entrenar, no sé si en concreto en Colombia y en Atlético Nacional, pues en breve ellos me comentarán. Aquí en España vivimos un momento diferente y peculiar, yo salgo del Deportivo el 11 de junio y aquí las aperturas de los mercados, en este caso le de los entrenadores, es bastante factible el hecho de tener que imaginarse tener que salir, y uno desea arrancar. En Sudamérica en concreto si hay posibilidades, de hecho he estado hablando con un club, no es el Atlético Nacional, pero lo que tiene que ver con ello es la propia agencia.

¿La idea suya es dirigir en Sudamérica?

La posibilidad de dirigir en Sudamérica existe, no sé si será allí, pero es verdad que mi voluntad es la de entrenar. Yo como entrenado aspiro a lo máximo y no me cierro a las posibilidades. Si es en Sudamérica y no en España, perfecto. Si es en España y no Europa, perfecto, y así. Tenemos experiencia en el extranjero y no habría ningún problema en hacerlo.

¿Nos puede dar algún índice de cómo juegan sus equipos?

Tengo varios referentes, después ya dependerá de la características de los jugadores. Si es cierto que me identifico más con entrenadores como Pep Guardiola, Mikel Arteta, Xabi Alonso, es decir entrenadores que intentan acercarse al resutlado sabiendo que un partido de futbol te exige atacar y defender bien. Creo que el etiquetarse, o etiquetar a alguien, reduce y que nos aleja de lo importante, y es que el juego te obliga y te exige absolutamente de todo.

¿Conoce algo usted de Atlético Nacional?

Sí es cierto que conozco algo, al final conozco dos entrenadores que han estado ahí, como lo son Juan Carlos Osorio y (Juan Manuel) Lillo. En concreto, sí he visto partidos de Atlético Nacional en su día con Osorio y con Lillo.