Eduardo Calderón confirmó la llegada de Teo Gutiérrez al Cali: “El tema está adelantado”

Este domingo, Eduardo Calderón, integrante del comité ejecutivo del Deportivo Cali, habló para los micrófonos de Deportes Caracol Domingo sobre la situación deportiva y financiera del equipo, las nuevas contrataciones y las declaraciones del profesor Jorge Luis Pinto, luego de su polémica salida del conjunto Azucarero.

La situación del equipo vallecaucano no es la mejor, ni deportiva ni financieramente hablando, están pasando por un momento crítico y poco a poco intentan levantarse, sin embargo, no la tienen fácil. “Venimos luchando con una situación que se viene arrastrando de administraciones anteriores y hemos tomado las determinaciones para que en adelante puedan ser mejores las situaciones para el Deportivo Cali acogiéndonos al Decreto 560″, sentenció Calderón.

Para intentar solventar la crisis económica, Luis Fernando Mena, presidente del equipo, prestó un dinero: “fue una decisión personal, en el comité ejecutivo no se está en esa obligación, es lo que él sintió en su manera de ser y es lo que ha ejecutado y realizado”.

Con estas problemáticas, el equipo se arriesga a perder el reconocimiento deportivo. Este lunes el presidente se reunirá con el Ministerio del Deporte para evaluar las posibilidades; no obstante, el directivo confirmó que no le temen a esta realidad: “No hay temor de perder el reconocimiento deportivo, entendemos que es un procceso como tal y el proceso no se ha realizado del todo. La citación que tiene el presidente no tiene una citacion formal como tal, no tiene un objeto, no sabemos para qué es, pero posiblemnte sea para socializar todo el tema con el 560″, sentenció Eduardo.

Refuerzos para el 2023-II

Mucho se ha hablado en las últimas horas sobre el futuro de Teófilo Gutiérrez y fue el mismo Calderón el encargado de confirmar la noticia. “El nombre se ha discutido en el último tiempo, depués de decidir el cuerpo técnico, se pidió el aval del profesor Jaime de La Pava quien nos lo dio y por parte del comité ejecutivo decidimos adelantar la propuesta que ya venía en un preacuerdo económico. Es posible que esta semana ya esté en Cali para finiquitar y cerrar el tema deportivo, el tema está adelantado, no ha firmado pero está muy adelantado”, expresó el vocero del comité.

El equipo quiere firmar otros jugadores antes de concluir el mercado de fichajes que cierra el 4 de agosto, ya tienen conversaciones adelantadas que esperan cerrar. “Juan Castilla está muy adelantado, debe llegar esta semana”, adicionalmente Calderón confirmó que les acercaron a otro jugador “un lateral por izquierda, Neider Ospina de Llaneros”.

Sobre los arqueros, los Azucareros tienen tres posibilidades, dos que había puesto sobre la mesa Jorge Luis Pinto y uno más que acercaron desde el comité ejecutivo. “Con el profesor Pinto se había hablado el tema, tenemos dos arqueros solicitados por él, que son Johan Wallens y Humberto Acevedo y nosotros institucionalmente acercamos a Alejandro Rodríguez que estaba en Orsomarso para completar los tres arqeueros con los que vamos a enfrentar el torneo”, explicó el integrante del comité.

Sobre las declaraciones de Pinto

Hace unos días el extécnico del equipo vallecaucano calificó de “tráfugas” a algunos directivos del Deportivo Cali, en una entrevista con Zona Libre de Humo sentenció que: “Me duele por el presidente Mena, me duele en el alma porque está en medio de una gente terrible, pero bueno esa es la vida. Échele una ayuda al presidente, mire quién le orienta, quién lo aconseja. Va a quedar solo, está entre unos tráfugas complejos. Es una bronca, una pelea interna terrible. Ayúdele al presi’ que es un gran hombre, un señor y un caballero. Qué barbaridad esto”.

Ante estas declaraciones, Calderón respondió que “las determinaciones en el comité ejecutivo se toman de manera institucional, no necesariamente en una junta directvia todos estan de acuerdo, pero después de que se toman las decisiones todos debemos apoyarlas... en el Cali las decisiones no son de uno solo, en el Deportivo Cali somos un comité ejecutivo y debemos tomar las decisiones de manera institucional, el tema de Luis Fernando Sandoval se tomó de manera institucional en el comité ejecutivo y con una votación de la mayoría”, explicó el comité.