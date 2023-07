Precio de la gasolina: ¿Por qué no es el mismo en todas las estaciones?

Como ha venido ocurriendo hace unos meses, se presentó un nuevo aumento en el costo del galón de Gasolina en Colombia. El precio para este mes de julio, de acuerdo con los nuevos estándares publicados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, recibirá un aumento de $600 en el promedio para todo el país.

Por su parte, el diésel no registrará ningún ajuste en su precio de venta al público, es decir, se mantiene en los mismos niveles. Esto va acorde al plan del Gobierno colombiano de no alterar los valores del ACPM hasta que no finalice la tendencia alcista de la gasolina.

En Caracol Radio, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, indicó que con este aumento al precio de la gasolina se espera pagar los compromisos económicos que tiene el país con el Fondo Monetario Internacional.

¿Por qué cambia el precio de la gasolina?

Ante este panorama surge la duda de por qué el precio no es el mismo en las ciudades y estaciones del país. Este factor se debe a los distintos modelos de negocio que tiene cada empresa, de acuerdo con la explicación de Juan Francisco Calero al medio Cope.

“Existe un debate constante sobre si estas gasolineras ofrecen un combustible de la misma calidad o no que las gasolineras tradicionales. Lo cierto es que todos los combustibles salen del mismo sitio, de los grandes almacenes y centros de distribución.

La cuestión de los precios diferenciales es el agregado que estipula cada empresa o surge a raíz de la recomendación del distribuidor. Además de esto, están factores como la nómina, los servicios adicionales (montallantas, lavadero, aceite), los turnos, entre otros.

Precios actuales por galón

En Bogotá el galón queda en $12.773, en Cali $12.797, Bucaramanga $12.534 y Medellín $12.706; siendo las ciudades donde se presenta un mayor aumento del precio. Cúcuta y Pasto siguen siendo las ciudades principales que mantienen un precio promedio de $10,650 por el galón de gasolina.

Es importante mencionar que el precio de gasolina “alcanzará los $15.500 antes de finalizar 2023″, según señaló el ministro de Hacienda. Bonilla aclaró que se espera que este aumento en el combustible no afecte el precio de los alimentos, ya que va a tratarse de un aumento gradual para suplir el déficit fiscal que dejó el congelamiento de los precios del combustible.