“Los colombianos no podemos ganar en pesos e ir a pagar en dólares precio de combustibles”

Tunja

Alfonso Medrano, presidente de la Cámara Intergremial del Transporte, que actualmente agrupa a gremios como la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, Colfecar; Federación de Empresarios del Transporte de Carga, Fedetranscarga; Asociación Colombiana de Camioneros ACC; Asociación Nacional de Transportadores, la Confederación Colombiana de Transportadores CCT, una de las Federaciones de volqueteros y Defencarga; dijo en entrevista para Caracol Radio, que el gobierno nacional se comprometió a congelar el precio del ACPM hasta el mes de diciembre cuando sea revisada la fórmula de precio.

“Dentro de las peticiones que se le hicieron al gobierno de Gustavo Petro, está que se mantenga congelado el precio del ACPM o Diesel hasta el mes de diciembre, para que, en estos seis meses, de julio a diciembre, revisemos con los técnicos del gobierno y los técnicos de los empresarios del transporte, la fórmula que determina el precio de los combustibles, esto se hará en mesas de trabajo; ellos dieron consentimiento”, dijo.

Afirmó que dichas mesas se empezarán a adelantar en los próximos días con altos funcionarios del gobierno; “En esta semana tienen que llamarnos a hablar sobre cuándo es que vamos a comenzar las mesas técnicas que tienen que ser ya, porque eso es bastante dispendioso, eso no es fácil, se lo aclaré al señor Ministro que no van a ser informativas, son mesas técnicas de revisión de cómo se llega al precio de los combustibles para que haya un consenso y se llegue a un resultado que puede ser que se mantenga el precio o baje”.

Reiteró el directivo, que los precios que están pagando los colombianos deben ser revisados porque el país tiene varias condiciones que permitirían que estos costos sean estables o incluso disminuyan.

“Los colombianos no podemos ganar en pesos e ir a pagar en dólares el precio de los combustibles, nosotros producimos crudo, tenemos dos refinerías que producen el 70% de los combustibles para el consumo del país y el 30% es el que se importa, entonces no podemos ir a pagar el precio de combustibles a precio internacional cuando nos lo cobran en dólares y nos toca pagarlo en pesos, así no hay economía que aguante”, reiteró.

“Sería lamentable que se rompa la confianza que se tiene con el Gobierno respecto al precio de los combustibles porque tenemos esa confianza de que realmente el gobierno sabe que al subirle al combustible pues tocaría subir los fletes y eso implica alzas en todo lo que es el sistema económico del país”, enfatizó.