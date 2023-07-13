Yegua de general habría estado en Escuela de Equitación del Ejército desde 2022

Bogotá D.C.

ACTUALIZACIÓN NOTICIA:

Conforme a los autos de cierre de investigación allegados a este medio de comunicación, se evidenció que la actuación disciplinaria adelantada por el Ejército Nacional respecto de los hechos que se informan en esta noticia se concluyó mediante decisión de archivo del 23 de noviembre de 2023, adoptada después de la valoración integral del material probatorio recaudado. En dicha providencia, la autoridad disciplinaria determinó que no se configuró conducta constitutiva de falta disciplinaria atribuible al Mayor General Álvaro Vicente Pérez Durán, que las conductas presuntamente investigadas no existieron, que los hechos relacionados con supuestas órdenes para alojar el equino, utilizar recursos institucionales o sufragar gastos con recursos del Estado no ocurrieron, y que no existía prueba que arrojara indicios de responsabilidad, razón por la cual no había mérito para formular pliego de cargos ni citar a audiencia y se dispuso el archivo de las diligencias.

Así las cosas, el Ministerio de Defensa mediante Auto de Valoración Indagación Disciplinaria del 23 de noviembre 2023, resolvió en los siguientes términos:

“Resuelve

PRIMERO: ARCHIVAR la indagación disciplinaria No. 008-2023COEJC y SIDAE 28594, adelantada contra los señores Mayor General ALVARO VICENTE PÉREZ DURÁN, Teniente Coronel RONALD ANDRÉS RODRÍGUEZ GARCÍA, y el señor Mayor JHONATAN CARDONA ÁLVAREZ, por los hechos relacionados con presuntamente haber ordenado la tenencia de la Yegua “LA CONQUISTA” en las pesebreras de la Escuela de Unidades Montadas y Equitación del Ejército “ESUME”, sin el lleno de los requisitos legales y por la utilizaciones de recursos fiscales del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. EJERCITO NACIONAL- ESCUELA DE UNIDADES MONTADAS Y EQUITACIÓN DEL EJÉRCITO “ESUME”, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído."

Posteriormente, la Procuraduría General de la Nación ordenó igualmente la terminación y archivo de las diligencias al reconocer la existencia de cosa juzgada material y la aplicación del principio non bis in idem. Por estos hechos no se impuso sanción disciplinaria alguna al Mayor General (r) Álvaro Vicente Pérez Durán. Dicha decisión fue emitida por la Procuraduría General de la Nación-Sala Disciplinaria de Instrucción mediante Auto de Cierre de Investigación Radicado No. IUS E-2023-683784 IUC D-2023-3263653 del 7 de abril de 2025, en los siguientes términos:

“RESUELVE

PRIMERO. Ordenar la terminación de la actuación y el consecuente archivo de las diligencias a favor del mayor general Álvaro Vicente Pérez Durán, a quien se le deberá notificar la presente actuación."

Se complica la situación para el segundo comandante del Ejército Nacional, general Álvaro Vicente Pérez Durán. Caracol Radio había publicado en primicia la denuncia de que el alto oficial habría tomado como ‘guardería’ a la Escuela de Equitación, ubicada en el Cantón Norte de Bogotá, para una de sus yeguas llamada ‘la Conquista’.

Si bien la inspección de las Fuerzas Militares abrió un proceso preliminar para determinar si hay fallas disciplinarias, Caracol Radio conoció nuevas pruebas que involucrarían al general Pérez y serían claves en las indagaciones.

Según una conversación de un grupo de WhatsApp llamado ‘Equipo de Trabajo Esume’, en poder de Caracol Radio, se evidenciaría que el general Pérez habría guardado a su yegua en la Escuela de Equitación desde el 2022.

Es un reporte que entrega un uniformado a sus superiores a las 9:09 de la noche el 23 de diciembre de 2022. “Buenas noches, con el permiso de mi coronel reporto la evaluación reproductiva que realiza a esta hora mi CT Castillo a 5 yeguas (Osaka, Elba, Conchita, Joya, Selim y Conquista)”, dice el chat.

Junto al mensaje, aparece la fotografía de dos personas que serían veterinarios de la Escuela de Equitación realizando la prueba médica. Lo anterior demostraría que a la yegua la hacen pasar como animal fiscal, es decir, propiedad de la institución, cuando no es así. De hecho, ‘la Conquista’ habría permanecido en un establo para uso exclusivo del Ejército Nacional.

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De esta manera, como se dijo en el PQR (Petición, Queja y/o Reclamo) que llegó a la institución castrense, los gastos de veterinaria, alimentación y manutención de ‘la Conquista’ estarían a cargo del Ejército Nacional con recursos públicos, y no del general Pérez, incurriendo en un posible peculado.

Por otro lado, Caracol Radio conoció que la Inspección de las Fuerzas Militares está indagando sobre esta situación, incluso, unas denuncias de miembros de la Escuela de Equitación que dicen estar ‘aburridos de traslados’ y ‘maltratos’ por parte del segundo comandante del Ejército Nacional.