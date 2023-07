Lo que se sabe del fallo que inhabilita a Rodolfo Hernández

Bucaramanga

Tras la polémica que se presentó durante la mañana de este jueves cuando el excandidato presidencial Rodolfo Hernández arremetió en contra de la periodista de Caracol Radio, Laura Basto, cuando le preguntaba sobre el fallo en primera instancia de la Procuraduría que lo inhabilita por 14 años.

“Esas son mentiras suyas, está en su mente”, le dijo Hernández a la periodista en medio de la entrevista.

#NoticiasDelDía | “Esas son mentiras suyas, está en su mente”, le dice Rodolfo Hernández a la periodista @laurabasto1225 sobre la sanción de la Procuraduría que lo suspendió e inhabilitó por 14 años en fallo de primera instancia. pic.twitter.com/KE4mTJIJDO — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) July 13, 2023

El abogado Rodrigo Parada se refirió al fallo de la Procuraduría y señaló “Rodolfo Hernández no está inhabilitado, solamente una autoridad judicial puede limitar derechos políticos o en este caso inhabilitar a personas; Hernández fue sancionado en primera instancia, su fallo fue apelado, lo cierto es que hasta la jurisdicción administrativa no tome la decisión en ese caso, Rodolfo podrá seguir haciendo política”.

Señaló el abogado que ahora hay que esperar el fallo en segunda instancia y agrega que si se llega a confirmar, el ingeniero lo puede demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que aún no está claro y hasta que no se falle, no estaría inhabilitado Hernández.