Padres de familia en La Tebaida se quejan por la falta de transporte escolar

Armenia

Precisamente desde la semana pasada los estudiantes retornaron a las aulas de clase después de la temporada vacacional de mitad de año y ya hay dificultades en la prestación del servicio. La madre de familia Yeimy Sileny Becerra de la vereda Maravélez del municipio sostiene que sus hijos estudiantes del colegio Antonio Nariño no cuentan con el transporte lo que ha dificultado su desplazamiento.

Destacó que solo un día estuvo en funcionamiento el servicio y luego el decir de los conductores era que no había presupuesto, sin embargo, mencionó que ahora deben pagar lo que no es rentable ya que no cuentan con la estabilidad financiera para hacerlo.

El rector de la Institución Educativa Antonio Nariño, Hernando Muñoz reconoció la problemática específicamente para la zona rural y dio a conocer que todo se debe al proceso de contratación para el segundo semestre del año. Lamentó la dificultad, pero llamó la atención de los entes municipales y departamentales a planear, ser organizados respecto al calendario escolar para evitar estas afectaciones para los estudiantes y sus familias.

Desde la alcaldía resaltaron que avanzan en el proceso para superar la contingencia.

