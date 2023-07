“No guardo rencor”: patrullero perdonó a canadiense tras golpiza en El Dorado

Bogotá D.C.

En diálogo con Caracol Radio, el patrullero Jhon Favio Largacha, de 26 años y oriundo del municipio de Sipí, Chocó, manifestó que perdonó al ciudadano canadiense que le propinó varios golpes en la cara cuando intentó quitarle su arma de fuego.

#JUDICIAL En diálogo con @CaracolRadio, el patrullero Jhon Favio Largacha, de 26 años y oriundo de Sipí, Chocó, manifestó que perdona al canadiense que lo golpeó en el @BOG_DORADO cuando intentó quitarle su arma de fuego. “No se debe guardar rencor”, dijo. Vía @LuisErnestoC96 pic.twitter.com/Yx006ywD7F — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 12, 2023

“Primero se debe escuchar al señor qué lo llevó a esa actitud agresiva. Este es nuestro trabajo y son situaciones que se presentan. No hay que guardar rencor a las personas, eso no conduce a nada. Entonces, uno no debe juzgar”, dijo el uniformado, adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte.

Según su versión, cuando el patrullero salió del baño, el extranjero se le abalanzó por la espalda para quitarle su arma de dotación. “Me doy vuelta y lo confronto, pero no me dice nada y camina unos pasos. En ese momento pido apoyo a las unidades para individualizar al señor”, narró Largacha.

En una segunda ocasión, vienen los golpes para, de nuevo, intentar quitarle el arma de fuego. “Quedo bastante mareado, pero estiro mi mano izquierda para alejar mi cuerpo del extranjero y no pueda lograr su cometido”, señaló.

Justamente, el patrullero respondió a las críticas de varios sectores sobre su actitud frente a la agresión del canadiense. “Claro que reaccioné. Si no hubiera sido así, quizás pudo pasar algo peor. No sabemos cuáles eran las intenciones del sujeto”, indicó.

“No tenía la fuerza para defenderme porque estaba mareado tras el puñetazo en mi cara. Entonces, lo alejé y pedí apoyo. Ahora, estamos contando unas lesiones, pero no una tragedia mayor que pudo ocurrir”, manifestó Largacha a Caracol Radio.

El patrullero agradeció a los pasajeros por su apoyo ante la paliza del extranjero. “Aprovecho este espacio para darle las gracias todas las personas que interfirieron”, dijo el joven quien lleva seis años y ocho meses prestando servicio en la Policía Nacional.