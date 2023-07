Miércoles 12 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Para mañana jueves 13 de julio ante un juez de control de garantías se legalizaría ante un juez de control de garantías el principio de oportunidades que estableció el exgerente de proyecta Quindío Pablo Cesar Herrera como uno de los principales testigos del caso de corrupción conocido como las marionetas del exsenador Mario Castaño

Así lo reveló la emisora hermana de Caracol Radio, La W Radio que Pablo César Herrera tuvo contratos con Alejandro Noreña, una de las personas más cercanas a Mario Castaño y era la persona por la que se negociaban los contratos que beneficiaban a algunos alcaldes y los que intercedían para que se otorgaran Alcaldías, entre ellos el senador del centro democrático Ciro Ramírez.

Cabe recordar que Pablo César Herrera Correa, es el exgerente de Proyecta Quindío, capturado el 29 de julio de 2022 en la Gobernación. Fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir, cargos que no aceptó.

La W Radio tuvo acceso a uno de los interrogatorios que brindo el exgerente de proyecta Quindío ante la Fiscalía en la que señala que hubo repartición de coimas por 1000 millones de pesos, direccionamiento de un contrato por $49.400 millones para favorecer a algunos contratistas recomendados por el propio congresista y un proyecto político que se tenía a largo plazo.

En el documento que reveló el programa Sigue La W de la W Radio indica que “los investigadores le preguntaron a Pablo César Herrera por las reuniones que se sostuvieron con el senador Ramírez. En su relato, sorprende cómo hubo intereses oscuros para quedarse descaradamente con la contratación utilizando Proyecta Quindío y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hasta 20 millones de pesos ofrece el Gobierno departamental a quienes brinden información que permita esclarecer y dar con los responsables de los hechos punibles que han atentado contra la seguridad y el orden público en el municipio de Montenegro en los últimos días.

La secretaria del Interior, Juana Camila Gómez Zamorano, explicó que desde que se realizó el Consejo Extraordinario de Seguridad en Montenegro el pasado 23 de junio, el comando operativo de Policía del departamento despacha desde la localidad con mayor pie de fuerza y personal adicional de la Sijín, para generar acciones que permitan dar con el paradero de estas personas que intimidan a los comerciantes y afectan la convivencia y la seguridad ciudadana en la localidad.

En el barrio Corbones en Armenia, dos personas resultaron heridas por ataque de sicarios anoche, las victimas se movilizaban en un vehículo particular cuando se presentó el atentado se desconoce móviles y autores de este hecho.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial advirtieron que en Armenia hay un reiterado incumplimiento de las normas de tránsito por parte de motociclistas

En las últimas horas se realizó un foro denominado ‘Que la vía no te quite la vida’ con el fin de entregar detalles del estado de siniestros viales en la ciudad y las estrategias que se proyectan para disminuir la problemática.

La directora encargada de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Lina Huari, manifestó que buscan capacitar y establecer las herramientas tecnológicas pertinentes en las diferentes vías. Sostuvo que la capital quindiana fue elegida porque en el año 2022 la tasa de mortalidad por cada 100 mil habitantes superó los 20 fallecidos.

A pesar de lo anterior resaltó la labor desplegada de los entes municipales puesto que ya hay una reducción del 17%. Enfatizó en que es clave intensificar controles ante la falta de cultura ciudadana y que permita así salvar vidas.

En cuanto a cifras dio a conocer que son 24 personas las fallecidas en lo que va corrido del año en la ciudad y del total del departamento el 48% de las víctimas fallecieron en la capital.

Advirtió que hay un reiterado incumplimiento de las normas de tránsito por parte de los motociclistas puesto que en el uso del casco en un 45% de los conductores no lo usan de la manera correcta lo que incrementa el riesgo de fatalidad.

También se refirió a la problemática a nivel nacional donde los fallecidos se movilizan sin portar la licencia de conducción, aunque dijo que en la ciudad hay un control constante sobre la situación. Destacó que si controlan la velocidad se reducirían en un 50% las víctimas fatales en las vías de la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

También habló del corredor de Autopistas del Café que une a Armenia con Pereira y Viceversa donde es alto el flujo de vehículos de carga a raíz del colapso del puente en el sector de El Alambrado.

Fue clara que allí es fundamental la implementación de tecnología para reducir los siniestros entendiendo que es una vía rápida. Anotó que es lamentable en las vías donde es buena su infraestructura los conductores aprovechan para exceder los límites de velocidad.

Entre las actividades que se desarrollarán para hoy miércoles 12 de julio está la campaña pedagógica referente al uso del casco, entre las 3:00 p.m. y las 6:00 p.m., en la entrada Malibú vía La Tebaida- Armenia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Padres de familia en el municipio de La Tebaida se quejan por la falta de transporte escolar

Precisamente desde la semana pasada los estudiantes retornaron a las aulas de clase después de la temporada vacacional de mitad de año y ya hay dificultades en la prestación del servicio.

La madre de familia Yeimy Sileny Becerra de la vereda Maravélez del municipio sostiene que sus hijos estudiantes del colegio Antonio Nariño no cuentan con el transporte lo que ha dificultado su desplazamiento.

Destacó que solo un día estuvo en funcionamiento el servicio y luego el decir de los conductores era que no había presupuesto, sin embargo, mencionó que ahora deben pagar lo que no es rentable ya que no cuentan con la estabilidad financiera para hacerlo.

El rector de la Institución Educativa Antonio Nariño, Hernando Muñoz reconoció la problemática específicamente para la zona rural y dio a conocer que todo se debe al proceso de contratación para el segundo semestre del año.

Lamentó la dificultad, pero llamó la atención de los entes municipales y departamentales a planear, ser organizados respecto al calendario escolar para evitar estas afectaciones para los estudiantes y sus familias.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De acuerdo a los análisis realizados por el Observatorio Económico de la Secretaría de Hacienda, la inflación en el mes de junio en Armenia fue de 0.37%, ubicándola en el puesto 11 de 23 ciudades del país. Se destaca la disminución del rubro de los alimentos, con -0.96%; el rubro con mayor aumento fue el transporte, con 2.07%.

Los alimentos presentan, por segundo mes consecutivo, disminuciones importantes, con lo que se alivia el gasto de la canasta básica de los hogares. Otro gasto encadenado es el de los restaurantes, que también presentan disminuciones importantes en los insumos, como los alimentos.

El incremento que presenta el transporte se debe a los continuos aumentos en el precio de la gasolina, que, en Armenia, durante el mes de junio, rondó un promedio de $12.642 por galón, lo que, para un promedio de 20 galones de gasolina al mes para carros, alcanza el 15.8 % del salario mínimo legal vigente; y para motos, un promedio de seis galones al mes; esto significa que la tanqueada mensual equivale a 4.78 % del salario mínimo mensual legal vigente.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Autoridades en Armenia llaman a cumplir con los requisitos frente a las vallas publicitarias con fines políticos

Y es que revuelo ha causado en la capital quindiana una serie de vallas ubicadas en diferentes sectores alusivos a campañas políticas puesto que en varias de ellas hay mensajes como “Pastillas para no olvidar”, “¿Los vas a dejar volver? y en una hay un código QR que direcciona a portales de noticias de exfuncionarios del departamento relacionados con hechos de corrupción.

Al respecto el alcalde de la ciudad, José Manuel Ríos, manifestó que hay una directriz específica desde planeación para que cada valla cumpla con el respectivo permiso y si no debe ser derribada porque también acarrea una multa.

Fue enfático en afirmar que ante las denuncias ciudadanas verifican y posteriormente imponen la sanción económica que es de aproximadamente 9 millones de pesos. Aseguró que puntualmente sobre estas vallas que circulan en redes, varias de ellas no cuentan con permisos ni el pago del impuesto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hasta mañana jueves 13 de julio estarán habilitados los 117 puestos de votación en Armenia y el Quindío para que los ciudadanos que necesiten cambiar su lugar de votación de cara a las elecciones del 29 de octubre realicen el proceso sin necesidad de desplazarse a la sede de la registraduría.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades en el Quindío están en proceso de verificación sobre la denuncia de llegada de habitantes de calle de otras zonas del país

Recordemos que la situación fue dada a conocer por parte del gobernador del departamento y el alcalde de Montenegro respecto a que habitantes de calle los estarían engañando para dejarlos en el Quindío.

El defensor del pueblo Juan Camilo Mesa indicó que es una situación muy delicada por lo que están verificando la veracidad de las denuncias. Reconoció que evidenciaron el tema en el marco de un consejo de seguridad departamental por parte de los secretarios de Gobierno de Quimbaya y Montenegro, pero fue claro que deben constatar la información antes de que sea una noticia.

Así mismo el alcalde de la ciudad, José Manuel Ríos, sostuvo que no conocen de ninguna denuncia de ese tipo, pero están al tanto para intervenir cualquier eventualidad.

Aseguró que deben tener las pruebas suficientes para lograr establecer las denuncias ante las autoridades competentes y que se tomen las cartas en el asunto. Fue enfático en afirmar que él mismo estará atento a corroborar la información que es muy compleja en el sentido de la problemática social que vive el departamento.

Finalmente, Monseñor Carlos Arturo Quintero, obispo de la Diócesis de la ciudad llamó la atención de las autoridades a ser prudentes con este tipo de comentarios para que las entidades competentes entren a corroborar y con base en hechos si generar las informaciones a las que haya lugar.

Reconoció que de llegar a ser cierto es un tema muy grave porque sería cuestionada la intervención de los entes gubernamentales para disminuir la problemática social.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La alcaldía de Armenia inició el mantenimiento y adecuación del parque Los Fundadores; las obras tendrán una duración de dos meses y una inversión de 146 millones de pesos

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La próxima semana arranca Vías Verdes: la transformación de la red y estaciones ferroviarias en escenarios para el turismo de aventura

La próxima semana arrancan las obras que recuperarán, no solo los corredores ferroviarios del Quindío, sino las estaciones de tren de los municipios de Salento, Armenia, Montenegro y Quimbaya, para convertirlas en un escenario de turismo de aventura y naturaleza, por medio del programa Vías Verdes.

El valor total de la iniciativa es de 41.000 millones de pesos, de los cuales 11.000 millones ya han sido asignados por el ente central e incorporados al presupuesto del departamento

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde la iglesia católica en el Quindío consideran que es inapropiada la propuesta del presidente Petro sobre pagar mensualidad a jóvenes que integran bandas delincuenciales

Precisamente recordemos que polémica ha generado la propuesta del presidente Gustavo Petro sobre impulsar un programa para pagar una mensualidad de 1 millón de pesos a los jóvenes que integran bandas criminales y alejarlos de la delincuencia.

Monseñor Carlos Arturo Quintero, obispo de la Diócesis de la ciudad reconoció que es preocupante el anuncio del gobierno puesto que hay otros como son los soldados que no tienen ingresos dignos de su labor.

Resaltó que las propuestas deben ser analizadas y enfocadas con responsabilidad social para no generar un mensaje diferente en los jóvenes del país.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Líderes de la barra Artillería Verde Sur rechazaron los hechos de violencia entre hinchas y jugadores del Deportes Quindío

Frente a los hechos ocurridos el fin de semana pasado en un barrio al sur de la ciudad donde hubo confrontación entre hinchas y jugadores en medio de los reclamos por los malos resultados, el líder de la barra Artillería Verde Sur Juan David Jaramillo más conocido como Cachaza llamó al respeto y tolerancia.

Aseguró que a pesar de realizar capacitaciones y programas con entes a nivel nacional enfocadas a fortalecer la responsabilidad social algunos hinchas no acatan las directrices y se generar este tipo de hechos que empañan la imagen de la barra.

Invitó a las directivas a realizar el esfuerzo y mejorar el rendimiento del equipo a nivel deportivo para que sea favorable el ambiente de los hinchas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Instituto Calarcá fue el lugar que educó, formó y hoy recibe con gran orgullo a Martha Cecilia Bustamante de la Ossa, la física y astrofísica quindiana que ha sido galardonada con una de las máximas distinciones que otorga la Academia Francesa de Ciencias, por su aporte al estudio de la ciencia y en particular de la física cuántica en esta nación europea.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, La delegación de levantamiento de pesas del departamento del Quindío sumó 7 medallas más, 3 platas y 4 bronces, para un total de 9 medallas, con el oro y el bronce obtenidos anteriormente, en el Campeonato Nacional sub-13, sub-15 y sub-17 realizado en la ciudad de Cali.

Martes 11 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío