Ever Valencia: Obvio quería seguir en DIM, mi casa; pero a Santa Fe no le puedes decir no

Independiente Santa Fe continúa reforzándose de cara al segundo semestre del 2023. Bajo la batuta de Hubert Bodhert, el cuadro capitalino buscará dar un vuelvo a su flojo presente deportivo y con ello volver a pelear en lo más alto de la liga colombiana.

Para ello, la directiva se ha movido en el mercado y de a poco va consolidando un grupo bajo las exigencias del entrenador. Uno de los recién llegados es Ever Valencia, quien habló en El Alargue de Caracol Radio sobre su pasado en el Independiente Medellín y los nuevos objetivos en el conjunto cardenal.

El extremo de 26 años dio detalles sobre su desafortunado paso por el fútbol europeo y se refirió a la poca cantidad de futbolistas que han surgido de su tierra, Villavicencio.

Esperanzado con Santa Fe

Llegada a Bogotá: El interés del señor presidente (Eduardo Méndez) y el profe (Hubert) Bodhert, eso me llamó mucho la atención porque querían trabajar conmigo. También aprovechar la posibilidad o el enredo que tenía el profe (Alfredo) Arias con Santa Fe facilitó y ayudó mucho la llegada mía acá.

Cambios pensando en ganar: El equipo jugaba de una forma con el técnico que estaba antes (Harold Rivera). Ahora es totalmente diferente, el profe Bodhert tiene una idea espectacular con mucha dinámica, dominar el juego, con la posesión y posición. Sé que eso nos va a ayudar y más aún para madurar como jugadores. Esperamos mostrar buen fútbol, aunque esto es como todo, con resultados porque si no ganas, de nada te sirve hablar y comentar todo esto.

Comparación con Enamorado: Ahí sí como dicen, siempre el que se va, hace falta. (José) Enamorado lo vimos, porque vemos nuestro fútbol y cuando a un jugador le va tan bien gusta ver eso y más en nuestra suposición que se necesita picante, atrevimiento, encarar. Enamorado tenía eso, hizo un buen torneo y por eso quizás lo quiere Junior, llamó la atención de los grandes. En mi caso es conocerme rápido con mis compañeros, entender qué quiere el profe de mí y no renunciar a los duelos uno contra uno, el mano a mano, para sacarle provecho a la altura.

Se vienen grandes cosas con Bodhert: El profe Bodhert siempre ha estado en equipos menores, respecto a Santa Fe. Con Jaguares las campañas fueron muy buenas, con Alianza, y con menos presupuesto, logró una buena campaña, puso al equipo a jugar muy bien. Ahora la responsabilidad es mucho mejor, estás en Santa Fe con jugadores importantes, de más condiciones. Uno pone eso en una balanza y piensas en que nos irá mejor con él porque si hizo tanto con esos equipos, ahora en Santa Fe se espera que le vaya mucho mejor. Me gustaría que el profe sacara mis fuertes en el mano a mano, pero estoy dispuesto a lo que diga. Solo quiero ser feliz y aprovechar esta oportunidad que pienso es importante para mi carrera.

Objetivos claros en Santa Fe: Es un grupo que está combinadito. Hay una base de jugadores grandes que ayuda a que el equipo tenga una estabilidad emocional; nosotros los jóvenes venimos con esas ganas de triunfo, de ganar. Mucho jugador quiere seguir creciendo en la parte futbolística y justamente eso ayuda para que el equipo no se quede. Lo importante con los nuevos es hacer grupo y coger la idea lo más rápido posible, tenemos condiciones y podemos pelear. Ninguno de mis compañeros piensa en terminar las 20 fechas y llegar a vacaciones, no. Somos un equipo grande que exige ganar, entrar a los 8, pelear, ya nos presentamos en torneo internacional y Dios mediante de aquí a diciembre se nos dé la clasificación. El día a día nos va indicando de poder corregir y conocer el camino para recorrer.

Pasado en el fútbol

Perdió espacio en el DIM: Con el profe David González, que fue el que me respaldó desde el primer momento, tuve un paso por el Medellín muy bonito. Lo tomé como una revancha por todo lo que me había pasado y mostré que continuidad puedo marcar diferencia. Ya con la lesión y la salida del profe perdí espacio. Con la llegada del profe (Sebastián) Botero, que fue a la última, perdí mi lugar. De querer seguir, obvio, es la institución, es mi casa; quería seguir no tomándolo como una revancha sino para hacer las cosas mucho mejor. Uno no quiere salir de su casa, pero se me presentó una oportunidad bonita en Santa Fe, un equipo grande al que cualquier jugador le diría que sí. La vida es de oportunidades. Días atrás estaba todo enredado y a lo último se facilitaron mucho las cosas, tomamos la decisión de afrontar otro reto.

Mala experiencia en el exterior: Fui a los 19-20 años a Polonia. Me fui solo porque se me presentó la oportunidad. Yo vengo de la nada, de Villavicencio, un barrio complicado. Estuve un año en Polonia, en ese tiempo me hicieron el paseo millonario, digo yo. Fui llegando de la Sub-20 siendo figura y se pagaba un buen préstamo, pero las condiciones del club no eran las más adecuadas. Uno no tenía la experiencia, pero sí las ganas de llegar a Europa. El equipo estaba en quiebra, no peleaba nada, el técnico no me pidió porque yo llegué fue por el gerente y el presidente que me vieron en el Sudamericano y se enamoraron de mí. Pero bueno de eso se aprende. Al final la plata llegó, pero a la manera de ellos. Lo que perdí fue ese ritmo de venir de un Sudamericano, de romperla y salir a un lugar para crecer y madurar como jugador. En el fútbol necesitas formarte bien y ya el dinero aparece tarde o temprano.

Pocos jugadores de los Llanos Orientales: Del Llano está Nicolás Hernández, pero son muy pocos los que han salido como futbolistas… Allá en el Llano hay mucho talento y va a sonar feo, pero el llanero es mimado. Cuando llegué al Medellín con 14-15 años, me fui junto con 30 jugadores del Llano y el 95 por ciento de ellos se devolvió por la casa hogar, porque era muy duro, porque extrañaban a la mamá. No resisten el totazo y cuando uno resiste llegan las bendiciones. En mi caso, por la necesidad pensaba en que tenía fútbol, una casa hogar, la comida, entonces me la guerreó; los otros chicos al ser criados por su papá y mamá de buena manera, se regresaban. En Villavo hay talento de sobra, falta esa cosita del futbolista de Bogotá, el paisa, el caleño, esa chispita.