No aparecen testigos de la muerte de Daniel Ibáñez

Bucaramanga

6 días después de la muerte del motociclista Daniel Ibáñez, no se ha conocido el testimonio del hombre que aseguró ver cuando al parecer el agente de tránsito le tiró un cono al joven en medio de un puesto de control en el carril exclusivo de Metrolínea entre Floridablanca y Bucaramanga.

Así van las obras del Mercado Pesquero en Barrancabermeja

Ante la falta de videos de lo ocurrido y testigos clave, la familia del joven santandereano pidió a quienes tengan pruebas de lo que pasó que las aporten para dar celeridad a la investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación.

Ejército construiría el nuevo Puente Nariño

“Con el corazón en la mano y destrozado, les pido por favor, a los los testigos de los hechos, que quien tenga videos concretos de lo sucedido a mi hijo Daniel Ibáñez me los hagan llegar para que su muerte no quede en la impunidad. Según las autoridades no hay cámaras, no hay videos que registraran lo sucedido cuando es algo absurdo yo solo pido justicia por mi hijo”, dijo Cattaleya Martz, mamá de Daniel Ibáñez.

Descartan veracidad de panfleto que amenaza a precandidatos en Barrancabermeja

Entre tanto, la Fiscalía confirmó que se avanza en las investigaciones y que un fiscal especializado asumió las indagaciones para determinar finalmente qué fue lo que ocurrió el pasado 5 de julio cuando murió el motociclista cuando iba rumbo a su trabajo en una joyería.