“No podemos elegir a huevones”: alcalde de Ibagué

Ibagué

En una explosiva respuesta al senador Óscar Barreto se convirtió el discurso del alcalde Andrés Hurtado en el inicio de obras de la pavimentación de 130 vías de Ibagué.

Hurtado hizo alusión a lo manifestado por el exgobernador la semana pasada cuando en medio de la entrega del respaldo a la Alcaldía de Ibagué del ´Barretismo´ a Jorge Bolívar, le pidió que no le saliera con huevonadas.

“Esperamos que nos salga seriecito, claro uno se desanima de ver que a veces poco avanzamos, poco tenemos una mejor ciudad para los ibaguereños, Jorge, permítame seguir creyendo en la democracia, permítame seguir creyendo en la política, y yo espero que no me vaya a desanimar, porque no nos aguantamos otra desanimada más”, dijo Barreto en alusión a lo que le pasó con el alcalde Andrés Hurtado.

Sin duda a un poco más de tres meses de las elecciones del 29 octubre comienza a subir la temperatura en la campaña política en la región, por cuenta de los dardos lanzados de líderes de diferentes sectores que buscan persuadir a sus electores y seguidores.

Las diferencias entre el alcalde Andrés Hurtado y el senador Óscar Barreto iniciaron por el grito de independencia que lanzó el mandatario local en medio de su administración, distanciándose del ´Barretismo´.

“Yo no me dejo huevoniar, si pensó que iba a tener a un títere o un payaso para manejar se equivocó, yo no me dejo huevoniar, yo tengo los huevos bien puestos, ya tendrá otro como títere, pero a Andrés Hurtado jamás”, dijo el alcalde Hurtado.

A la vez manifestó que “A los últimos pronunciamientos del senador Óscar Barreto que ha manifestado con sus palabras que estamos haciendo en Ibagué huevonadas, es que en Ibagué no podemos elegir a huevones, hay que elegir a personas que tengan los huevos bien puestos y no ha huevones como ellos quieren tener, personas que puedan manipular”, puntualizó.