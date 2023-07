“Salgan y den la cara” Concejal Marina Arévalo hizo fuerte llamado a sus compañeros

Bucaramanga

Los ánimos en el concejo de Bucaramanga están alterados y el concejal Cristian Reyes criticó a quienes señalan que los corporados no han hecho gestión ni control político y señaló que esas acciones corresponden a campañas políticas.

“Ahora vamos a seguir en el mismo cuento populista que no hemos hecho gestión y hacer campaña a costa de los concejales, yo acá di el debate del impuesto predial y no los escuché, eso es hacer debate de control político, no político selectivo”, afirmó el concejal Reyes.

Agregó reyes que su gestión la hace en las calles y no a través de redes sociales y dijo que “a mi no me va a dañar mi trabajo ni mi buen nombre que me ha constado muchos años, que me la paso en los barrios de Bucaramanga, cosa que ustedes no hacen, ustedes solo trabajan en redes sociales”.

Otro momento fuerte que se vivió en la corporación fue cuando la concejal Marina Arévalo cuestionó a algunos de sus compañeros por tener algunos lujos y dice que ella que el sueldo de un corporado no da para tanto.

“Aquí suenan las motos y los carros tipo traqueto y yo sé de concejales que llegaron acá a pie y cómo le explican a la ciudad hoy se mueven en grandes vehículos y hasta cirugías se han hecho, a costillas de qué si el sueldo del concejal no da para eso, salgan y den la cara”.

La polémica continúa tras conocer los audios de la jefe de gobernanza, Saharay Rojas, en donde señala que tienen una coalición en el concejo y que todos los corporados son sus amigos