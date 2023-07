Por devolución de crédito para frigorífico, Tunja deberá pagar $200 millones en intereses

Los $10.000 millones, hacía parte del empréstito de $93.000 millones.

Más de $200 millones tendrá que pagar, la Alcaldía de Tunja, en intereses por la devolución a un banco de los recursos de un crédito ($10.000 millones) que iba para la construcción del Frigorífico de Tunja.

El secretario de Fomento Económico y Servicios Público de Tunja, Wilson Velásquez, dijo que el proyecto de acuerdo que da facultades para contratar operaciones de crédito público por $10.000 millones, no es un nuevo empréstito.

Dijo que los $10.000 millones hacen parte de los $93.000 millones del empréstito.

Dijo que finalizando el año 2021, se realizó todo el proceso para seleccionar el socio estratégico para construir el frigorífico de Tunja, luego se solicitó el desembolso de los recursos correspondientes al banco, para cumplir la obligación contractual que tiene el municipio del aporte de los $10.000 millones.

“Esos recursos ($10.000 millones) no fueron entregados al socio estratégico en su momento hasta tanto se conformara la sociedad. El aportante privado hizo algunos movimiento al interior de la sociedad de ellos, y por supuesto hasta que ese proceso no se realizara, no podíamos hacer el paso del giro correspondientes”, dijo.

En ese sentido para no afectar los recursos con intereses, dice Velásquez, se devolvieron los recursos para que “obviamente no se fuera a constituir en un detrimento patrimonial”.

Dice que esos $10.000 millones devueltos cuentan con paz y salvo por parte de la entidad financiera y ahora lo que “se está solicitando es una nueva facultad para hacer el tramite ante el banco y que esos $10.000 millones se puedan girar a la sociedad y se pueda dar cumplimiento a los temas pactados contractualmente”.

Con respecto a los cerca de $200 millones de intereses generados por los $10.000 millones, según Velásquez, no se pueden determinar como un detrimento patrimonial. “Así lo certificó la Contraloría, esto fue objeto de auditoria el año anterior y en donde quedaron hallazgos administrativos”.

Sostuvo que se está revisando con el aportante privado bajo qué figura se puede establecer para que se paguen los intereses.

Velásquez, insistió que no se trata de recursos adicionales. “Una vez logremos desentrabar el problema de la facultad que tiene el alcalde para poder solicitar el crédito, el municipio aportará $8.000 millones que son el saldo para poder completar los $10.000 millones y aportará el predio equivalente a un valor cercano a los $2.000 millones”.

Con respecto al lote, el funcionario dijo que la sociedad no pudo llegar a un buen termino con el propietario del predio, el municipio tuvo que, en asamblea, determinar que el municipio aportaba el predio y el saldo en recursos.

“El privado no puede declararlo en utilidad pública, el municipio sí. Por eso se solicitó facultades ante el Concejo Municipal para que el predio se declarara como de utilidad pública y en este momento nos encontramos en ese proceso, y una vez finalice la declaratoria de utilidad pública se le entregará el predio a la sociedad sumado a los recursos restantes para completar los $10.000 millones”, puntualizó.