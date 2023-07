Lunes 10 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No hay derecho, jugadores y supuestos hinchas del Deportes Quindío se fueron a los golpes en plena vía en la ciudad de Armenia, todo al parecer por un reclamo por los malos resultados deportivos.

En redes sociales se conoció el video donde supuestos hinchas y jugadores del Deportes Quindío se enfrentan a golpes y empujones en una calle al sur de Armenia, la riña por fortuna no dejo lesionados de gravedad.

Extraoficialmente se conoció que los jugadores Fredy Valencia, Yilton Díaz y Yerson Díaz estarían involucrados en la pelea que al parecer se presentó por el reclamo de los supuestos hinchas por los malos resultados.

El secretario de gobierno de Armenia, Andrés Buitrago rechazo este tipo de hechos que, aunque no pasó a mayores no es la forma de reclamar por parte de los hinchas buenos resultados y por eso llamo a la tolerancia.

Precisamente desde la Asociación de Colombiana de Futbolistas Profesionales a través de un comunicado indicaron “Rechazamos enérgicamente el nuevo hecho violento que se presentó el sábado en el que un grupo de futbolistas del Deportes Quindío fueron abordados por individuos que intentaron romper el vehículo en que se movilizaban y además les lanzaron insultos denigrantes, advirtiéndoles que deben irse de la ciudad.

Y agrega el comunicado de la asociación “En nombre de todos los futbolistas profesionales de Colombia, exigimos garantías para proteger la integridad de todos los futbolistas profesionales y de sus familias y hacemos un llamado a los aficionados del fútbol para que entre todos cuidemos nuestro deporte, generando ambientes de tolerancia, respeto, y sana convivencia”

Esta no es la primera vez que se presenta este año este tipo de agresiones de los llamados “hinchas” del Deportes Quindío y los jugadores, situación que preocupa a los ciudadanos, las autoridades y los mismos hinchas que en su mayoría rechazan estos hechos porque no es la forma de reclamar los malos resultados deportivos del conjunto cafetero.

No paran los casos de hurtos en la ciudad de Armenia

En video quedó grabado el momento en el que un delincuente armado ingresó el pasado miércoles 7 de julio sobre las 2:20 de la tarde a una heladería ubicada sobre la avenida Centenario, amenaza a uno de los clientes con un arma, le arrebata un reloj. Además, alcanzó a disparar el arma traumática huyendo del lugar.

En el municipio de Circasia en el Quindío, 27.000 habitantes completaron una semana con cortes en el servicio de agua, comerciantes y ciudadanos claman soluciones debido a las afectaciones sociales y económicas

Y es que el fin de semana nuevamente se registró la fila de personas con baldes, ollas y recipientes tratando de obtener agua de los carros tanques que dispuso EPQ como contingencia para abastecer a la población.

El gerente de Empresas Públicas del Quindío, EPQ, Jhon Fabio Suarez desafortunadamente un daño en el impulsor ubicado en la estación de bombeo Las Águilas presentó fallas y daños en varios de los sistemas y por eso solo estamos suministrado agua a través de una de las fuentes de abastecimiento que no alcanza para cubrir a toda la población y mucho menos las 24 horas del día”

El ingeniero Jhon Herrera, líder de procesos de acueducto de EPQ por su parte indicó que “el fin de semana llegaron los equipos que, de Medellín y Cali, para que puedan ser instalados y por tardar entre miércoles y viernes de esta semana esté solucionado el problema”

Por lo anterior, el servicio público se prestará por sectores en los siguientes horarios: 7:00 AM– 9:30 AM, 11:30 – 2:00 PM y 6:00 PM y 8:00 PM, teniendo en cuenta que solo se encuentra operando el bombeo de El Roble. Sin embargo, el río tiene bajo caudal, lo que ha complicado más estas labores.

En noticias judiciales, un homicidio y dos personas heridas dejan hechos violentos el fin de semana en la ciudad de Armenia.

En Armenia, la Policía está tras la pista de los responsables de hacer justicia por mano propia al linchar un hombre que debido a la gravedad de los golpes murió en un hospital.

El caso más grave se presentó en la en la cancha de tenis del Parque de la Vida donde un hombre de 60 años de edad aún sin identificar fue atacado con puños y puntapié al parecer por varias personas luego que el ciudadano, aparentemente, hubiese hurtado algunos elementos de un establecimiento comercial.

El comandante de la Policía, coronel Pedro Saavedra rechazó esta situación que se trataría de la mal llamada justicia por cuenta propia y por eso la Sijín de la institución inicio la investigación para buscar a los responsables de esta agresión que provocó la muerte del ciudadano en un hospital.

De otro lado en el barrio Santander en la carrera 26 con calle 35 al sur de Armenia ataque de sicarios con arma de fuego dejo como saldo dos personas heridas un hombre de 25 años de edad y un menor de 16 años, hechos que se presentaron el pasado viernes sobre las 9y30 de la noche

El Presidente de la Federación Nacional de Departamentos, propuso al gobierno que el Quindío sea piloto en la implementación de un sistema de aislamiento de señal de celulares en centros penitenciarios para hacerle frente a la extorsión carcelaria.

Durante el desarrollo del primer foro ‘Quindío Seguro’ realizado en el batallón Cisneros, el gobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas socializó la propuesta al ministerio de las TIC para la implementación de un plan piloto de aislamiento de señal de celular en las cárceles del departamento.

El mandatario agregó “tenemos un problema gravísimo con las extorsiones carcelarias que afectan a comerciantes y ciudadanos de delincuentes que a pesar de estar detenidos siguen operando, por eso toca trasladarlos de cárcel constantemente para tratar de evitar las extorsiones”

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz realizó la primera imputación regional dentro del macro-caso 01 de secuestros.

10 integrantes del antiguo Comando Conjunto Central de las Farc deberán responder por crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio, atentados, tratos crueles e inhumanos y los crímenes de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad como asesinato, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos.

Estos exFarc que son mandos medios deberán responder por 144 secuestros ocurridos en Tolima, Huila y Quindío. Esta estructura de las antiguas Farc adoptó la política de financiarse a través de los secuestros entre ellos el frente 50 de las farc que operó entre Quindío y Tolima.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP les dio a los 10 exFarc imputados 30 días hábiles para que reconozcan o no su responsabilidad en los hechos e identifiquen la participación de las milicias en la toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad.

30.000 unidades de cigarrillo que no portaban ningún mecanismo de señalización ni presentaban su respectiva tornaguía de movilización y transporte, fueron incautadas por el grupo operativo Anticontrabando de la mano con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. en la vía Armenia – Ibagué, en inmediaciones del Alto de La Línea.

Con una inversión de 15.800 millones, el hospital San Juan de Dios de Armenia inauguró el área de hospitalización obstétrica con 14 nuevas habitaciones en el tercer piso, área de pensión hospitalización general adultos con 17 habitaciones en el cuarto piso y dotación de mobiliario asistencia, equipos TIC y equipos biomédicos, beneficiando a cerca de 95.769 habitantes.

Además, hicieron la adecuación de la subestación eléctrica del hospital. Actualizando con esta intervención, una obra de 60 años de antigüedad, respecto al respaldo energético para el funcionamiento de todos sus procesos.

El Tribunal Administrativo del Quindío declaró válido el decreto 60 del 17 de marzo del 2023 por medio del cual la alcaldía de Armenia adoptó el Plan de Ordenamiento Zonal de la Avenida Centenario, que había sido demandado por el gobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo

Se prendió la campaña política en el Quindío, el partido Liberal entregó oficialmente los avales a los candidatos a la alcaldía de Armenia y la gobernación del Quindío de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre.

Atilano Giraldo que ya había recibido el aval del partido en Bogotá acompañó el acto donde le fue entregado el certificado de aval a Álvaro Arias como candidato a la alcaldía de Armenia.

Jaime Jaramillo, secretario general del partido Liberal que asistió de blanco a la reunión, hizo un llamado a la unidad del partido frente a los candidatos y las elecciones regionales del 29 de octubre del 2023.

El secretario del partido al consultarle sobre la injerencia de la exalcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia en algunos de los avales manifestó “son rumores políticos, son cuentos frente a la entrega de avales, pero hemos sido juiciosos en la entrega de avales donde reunimos los mejores perfiles”

El candidato a la gobernación del Quindío, Atilano Giraldo también al ser consultado sobre este tema agregó “eso hace parte de la campaña sucia a la que no hay que hacerle juego, la exalcaldesa está defendiendo sus temas e investigaciones, soy un candidato que no tengo jefe político”

Frente a candidatos y actuales congresistas y alcaldes involucrados en temas de corrupción, Jaime Jaramillo secretario del partido indicó “A los electores hay que decirles que son candidatos no es el partido, el partido trasciende a las ideas, porque no representan los ideales del partido liberal, son personas no es la institucionalidad”

El Ministerio de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entregó 1600 computadores y 20 Laboratorios de Innovación que beneficiarán a 18.000 estudiantes en el departamento del Quindío luego de una inversión de $1.100 millones de pesos.

En zona rural del municipio de Génova en el Quindío, un guardabosque avistó un camaleón andino, una especie que goza de su hábitat gracias a la protección de varias fundaciones animalistas y ambientalistas.

En deportes, la bolichera quindiana Clara Juliana Guerrero fue destaca por el comité olímpico colombiano como una de las atletas multimedallitas de Colombia en los juegos centroamericanos y del caribe que se llevaron a cabo en San Salvador.

La deportista quindiana ganó dos medallas de oro, y dos medallas de plata para Colombia en estas justas deportivas lo que la ratifica como la deportista más importante en la historia del Quindío.

Viernes 7 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío