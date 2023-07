Leonardo crítica duramente a Mbappé: “Es el momento de que se vaya... no es un líder”

Kylian Mbappé junto a Leonardo. (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images) / FRANCK FIFE

La relación entre Kylian Mbappé y el París Saint-Germain atraviesa uno de sus momentos más turbios. Pese a que la joya francesa ha asegurado que quiere seguir en el club y cumplir con su contrato, ha sido advertido que esto no pasará si no llega a renovar su vinculo, el cual terminará a mediados del 2024.

La opción de que el campeón del mundo en Rusia 2018 se marche libre, no es una posibilidad para el PSG, por lo que de no renovar, la mejor chance sería venderlo en el presente mercado de transferencias.

A esta situación se han sumado unas fuertes declaraciones de Leonardo, hasta hace poco director deportivo del club parisino, quien no se guardó nada en entrevista con L’Equipe, señalando que es el momento de que el jugador se marche, además de señalarlo por su falta de liderazgo.

“Por el bien del PSG, creo que ha llegado el momento de que Mbappé se vaya, pase lo que pase. El Paris Saint-Germain existía antes de Kylian Mbappé y existirá después de él”, sentenció el brasileño en dicho diálogo.

Y apuntó: “lleva seis años en París y, en esas seis temporadas, cinco clubes diferentes han ganado la Champions League: Real Madrid en 2018 y 2022, Liverpool en 2019, Bayern Múnich en 2020, Chelsea en 2021 y Manchester City en 2023. Ninguno de los cuales contaba con Mbappé en sus filas. Eso significa que es totalmente posible ganar esta competición sin él”.

Pero Leonardo no se detuvo ahí, el exdirector deportivo del PSG aseguro que Mbappé no es un jugador con liderazgo y aseguró que no es posible construir un equipo alrededor de su figura, puesto que no es un creador de juego.

“Debido a su comportamiento en los dos últimos años, Mbappé ha demostrado que todavía no es un jugador capaz de guiar realmente a un equipo. Es un gran jugador, pero no un líder. Es un gran goleador, no un creador de juego. Es difícil construir un equipo a su alrededor”, puntualizó.