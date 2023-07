Generación 12, la banda colombiana que está llevando el género góspel a otro nivel

Rompiendo esquemas musicales y llevando el género góspel de una manera innovadora Generación 12 ha logrado transformar vidas a través de la música, que es de hecho su misión como banda y por eso, en Caracol Radio hablamos con Johan Manjarres vocalista de la banda.

“A través de la música que hacemos queremos dar a conocer nuestra fe y también traer paz en un mundo tan oscuro, en un mundo donde todo el tiempo se dan malas noticias, nosotros queremos dar buenas noticias, una noticia de que hay espereza para el que lo desee que no tienes que vivir una vida en depresión, que si hay algo mucho más allá de la circunstancia que puedas estar viviendo en este momento”.

En el mes de julio, en el marco de Unísono, evento realizado por Amazon Music y cuyo objetivo es destacar la música que transmite mensajes positivos e inspiradores, se hizo entrega del primer disco de oro para Generación 12, siendo la primera banda góspel en Colombia que recibe un premio como este.

A través de ONErpm quien ha hecho grande apuestas para apoyar el género góspel, fue que la agrupación logró obtener un disco de oro por haber superado más de 80 millones de streams en en plataformas digitales (Spotify, YouTube, Apple Music, Amazon Music, entre otras) a nivel global por sus álbumes: “Esto Es Un Avivamiento”, “Sana Nuestra Nación” y “Tu Reino Está Aquí”

“Cuando llego ONErpm a Colombia hace más o menos 7 años, nosotros no teníamos ninguna banda cristiana en el radar, no teníamos equipo ni nada y luego fuimos viendo la necesidad de agrupar de hacer familia con la música cristiana. Generación 12 fue una de las primeras bandas con las que trabajamos y con las que venimos trabajando y han tendido un crecimiento increíble a nivel digital, superando un montón de números y exceptivas que había en la música cristiana”, indicó Isabella Ariza, Regional Direct to Fan Manager A&R Gospel en entrevista para Caracol Radio.

También hablamos con Sergio Rojas, bajista y director de video de la agrupación quien se refirió al verdadero propósito que hay detrás de cada alcance en plataformas digitales.

“Creo que lo ultimo que nosotros pensamos es cuántas views vamos a tener, cuántas personas nos van seguir o qué resultados vamos a obtener con lo que estamos haciendo, porque el fin nuestro es como ya lo hemos mencionado, conectar el corazón de cada persona con el corazón del Señor. Si una persona se conecta con el corazón del Señor, para nosotros es mas valioso que la cantidad de views que podamos tener”.

Generación 12 está integrada por Lorena Castellanos, Johan Manjarrés, Sofía Mancipe, Estefanía Espinosa, Isaí Cella, Sergio Rojas, Iván Contreras, Jose Uriza, Leonardo Cabrera y Anthony Catacoli como productor.

En el evento de ‘Unísono’ de Amazon Music también se hizo el reconocimiento a la parte profesional de la agrupación, que ha sido fundamental para el desarrollo de la misma.

Entre ellos Andrés Cufino, business manager y Yekaterina Pachón, manager de la banda, junto a un gran equipo que hace parte del trabajo diario que ha logrado darle el reconocimiento a Generación 12, que ya se acerca a los 17 años de existencia.

Actualmente, la banda cuenta con cerca de 2 millones de suscriptores en YouTube, más de 1.6 billones de views, más de 167.2 millones horas de reproducciones y cerca de 7.7 billones de impresiones.

‘Dios Incomparable’ su canción mas escuchada cuenta con 1.2 billones de impresiones y más de 234M de visualizaciones.

De su producción de 2022 el video oficial de ‘Vuelvo a Casa’ cuenta con 312M de impresiones y más de 44M de visualizaciones.

En cuanto a su producción más reciente ‘Tu Reino Está Aquí’, está el video oficial ‘Quiero Conocer a Jesús (Yeshua)’ tiene 216M de impresiones y más de 39M de visualizaciones.

Generación 12 continúa llevando un mensaje fresco, renovado y con una palabra de aliento sigue en linea su principal objetivo de conectar el corazón de las personas con el corazón de Dios.