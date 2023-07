Algunos indígenas del Chocó se desplazarían a Risaralda exigiendo cumplimiento de acuerdos

Pereira

Varios encuentros han tenido los líderes de las comunidades indígenas del Chocó en la zona limítrofe con Risaralda, con funcionarios del Gobierno Nacional y la Gobernación de su propio departamento, ante las dificultades que se registran en sus territorios debido al mal estado de las vías, las necesidades en salud y educación, y la imperante necesidad de que fortalezca la seguridad, cuya situación ha llevado a que se hable de realizar manifestaciones.

Es por esto que se presume llegarían a la capital Risaraldense para presionar por el cumplimiento de estas medidas que se han dialogado por meses, e incluso años atrás. Esta situación la explica el secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño.

“Hay dos versiones, la primera es que hay un grupo que aparentemente decretó un paro armado y ha venido presionando en algunos municipios de la zona cercana al corregimiento de Santa Cecilia; pero la segunda versión es que, ante el cese de acciones armadas, ese mismo grupo al margen de la ley y el ELN han decretado. Hicimos una reunión aquí y con unas comunidades indígenas de esa zona, donde participaron todas las entidades, y es que ellos, las comunidades indígenas de esa zona cercana a Santa Cecilia, pero en jurisdicción del municipio de Bagadó en el Chocó, vienen pidiendo cumplimiento de unos compromiso que la Unidad Nacional de Víctimas, que todas estas entidades adquirieron con ellos, a fin de terminar una carretera de 700 metros entre dos resguardos indígenas, de la asistencia alimentaria que les habían quedado de ayudar, y están tratando de hacer las exigencias de ese tipo, so pena de salir a marchar. Nosotros logramos estar en la reunión, estuvo el Gobierno Nacional representado en funcionarios de la Unidad Nacional para las Víctimas, y creo que van por buen camino; la idea es que no se nos presente esa situación que desde todo punto de vista no sería conveniente para la tranquilidad de los ciudadanos”, dijo funcionario.

Se espera entonces que se entreguen detalles sobre la situación por parte de los líderes de las comunidades indígenas del territorio chocoano, teniendo presente que desde el Gobierno de Risaralda estarían prestos para mediar los diálogos, sin embargo, señala el secretario de gobierno departamental, que es necesario que se ejecuten los compromisos antes de que se llegue a manifestaciones y protestas.