Ustedes no tienen autonomía y si quieren tenerla, renuncien: Rojas a funcionarios

A través de unos audios revelados por Vanguardia se escucha a Saharay Rojas, jefe de gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga en medio de una reunión en donde le está diciendo a algunos funcionarios que ninguno tiene autonomía para tomar decisiones y que si la quieren tener, es mejor que renuncien.

En los audios se escucha a la jefe de gobernanza decir que “ustedes tienen cero autonomía, si quieren tener autonomía les pido que renuncien a todos, los recursos son del nivel central, las instrucciones acá son de nivel central y las tareas se hacen desde el nivel central. Todos los institutos funcionan bajo la dependencia total del nivel central, bajo la instrucción directa del señor Alcalde, a través mío”.

Dice también Rojas que ella está al tanto de todos los movimientos que se realicen en cada uno de las secretarías e incluso en los institutos descentralizados, “estoy pendiente de la contratación, de los eventos, de lo que está sucediendo al interior de los proyectos, de cuántos estamos impactando en cada equipo profesional, de cómo se está haciendo la contratación de personal, de todo”, también señala que en algunos casos se pueden otorgar avales para contratar, sin embargo enfatiza en que ninguno tiene autonomía.

La jefe de gobernanza señaló que “mi nombramiento como jefe de gabinete la función fundamental es articular que nuestro programa de gobierno sea un cumplimiento de nuestro plan de desarrollo, es mi tarea y están reprochando extralimitación de funciones pero eso es lo que dice mi acto administrativo”.

Sobre el tema de la autonomía señaló la jefe de gobernanza que “este contexto fue porque el instituto descentralizado puntual no estaba cumpliendo con los indicadores, no estaba siendo proactivo y eso implicaba que cuando las personas no son proactivas pues nos quedamos atrás”.

Agregó Rojas que ella siempre revisa que desde cada secretaría o instituto se pueda salir de los baches que se tienen y de esta manera seguir siendo proactivos y cumpliendo a la comunidad.

Sobre el audio en el que habla de la coalición en el Concejo de Bucaramanga, indica Rojas que “nosotros nunca hemos negado que tengamos mayoría en el Concejo y eso está bien, sin embargo no implica que no atendamos a los concejales de oposición, no hay ninguno que pueda decir que yo no lo he atendido”. Enfatiza la jefe de gobernanza que los concejales son respetados por la administración.

Sobre el tema de Mauricio Niño y sus relaciones con la administración, indica Rojas que “esto me tiene sorprendida porque yo quiero saber de un solo peso que haya puesto el presidente Gustavo Petro a través de Laura Sarabia en Bucaramanga”.

Indicó que “Mauricio es amigo personal del acalde, no tienen ningún negocio con la administración, no tiene ningún contrato, han dicho mucho pero no han podido probar nada” y precisa que esos señalamientos son reprochables y falsos.

Finalmente, sobre su posible salida de la administración señaló que es una decisión que tiene que tomar el alcalde Juan Carlos Cárdenas, “yo me siento tranquila y siento que las cosas se han hecho bien”.