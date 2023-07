Megan Rapinoe anunció su retiro del fútbol a final de temporada

Megan Rapinoe anuncia su retiro del fútbol a final de temporada. (Photo by Brad Smith/USSF/Getty Images for USSF) / Brad Smith/USSF

Megan Rapinoe, una de las grandes estrellas de la Selección femenina de Estados Unidos, anunció este sábado que dejará eel fútbol profesional al final de esta temporada.

“Es con un profundo sentimiento de paz y gratitud que he decidido que esta será mi última temporada jugando este hermoso juego. Nunca podría haber imaginado las formas en que el fútbol daría forma y cambiaría mi vida para siempre, pero por la mirada en el rostro de esta niña, creo que ella lo supo todo el tiempo”, compartió en Instagram.

“Esta va a ser mi última temporada, mi última Copa del Mundo y mi última temporada en la NWSL. Sólo quiero dar las gracias a todos a Vlatko Andonovski, a la US Soccer, a todas las compañeras con las que he jugado, a todos mis entrenadores. Nunca podría haber imaginado haber llegado a donde me llevó este hermoso juego. He podido tener una carrera increíble y el fútbol me ha llevado por todo el mundo y me ha permitido conocer a gente increíble”, resaltó en conferencia de prensa Megan Rapinoe.

Doble campeona del mundo con EE.UU. (2015 y 2019) y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Rapinoe disputará el Mundial este verano con el combinado de barras y estrellas y colgará las botas con el equipo OL Reign tras la presente temporada de la NWSL, que es la liga femenina de fútbol profesional en EE.UU.

Rapinoe, que esta semana cumplió 38 años, es asimismo un emblema en EE.UU. de la lucha por los derechos de la comunidad LGBT (su pareja es la leyenda del baloncesto Sue Bird) y también ha destacado por su activismo a favor de la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

De hecho, su pareja envió un mensaje una vez Rapinoe anunció su retiro: “Felicidades bebe!! Esa niña va a seguir haciendo tanto bien en este mundo (pero seguro que lo hizo bien en la cancha). Te amo”, compartió la ex jugadora de baloncesto.

Adicionalente, la futbolista recibió en 2022 la Medalla Presidencial de la Libertad, que es la máxima distinción civil de EE.UU.

“Siempre apreciaré las amistades y el apoyo que he recibido durante los años en este deporte y estoy más que emocionada ante una última aventura con la selección y el OL Reign”, señaló.