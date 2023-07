Audiencia de la JEP sobre el Cementerio de Cúcuta será en agosto

Cúcuta

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó de carácter obligatorio al alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, a la audiencia de seguimiento frente a las medidas cautelares decretadas sobre el Cementerio Central de Cúcuta, en el que se presume la presencia de restos de desaparecidos.

La magistratura, definió llamar al mandatario para ser interrogado sobre las acciones y planes adoptados con el fin de proteger los cuerpos no identificados y no reconocidos que se encuentran en el camposanto y si ha adoptado un plan de mejoramiento sobre la infraestructura del cementerio, un diagnóstico sobre la necesidad o no de construir uno nuevo y otros asuntos de interés.

“Si tiene o no conocimiento que en el Cementerio se han efectuado inhumaciones irregulares. De ser así, si ha desarrollado o tiene prevista algún mecanismo de monitoreo periódico, alguna acción para la protección de estos lugares, y especialmente los sitios de interés forense salvaguardados con las medidas cautelares” señala la decisión.

Además del mandatario local, la JEP también ordenó la presencia indelegable del gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, quien tendrá que asistir a las dos jornadas de audiencia, 10 y 11 de agosto para responder sobre las preguntas derivadas de información (que deberá entregar en 10 días) como acciones emprendidas para proteger los sitios de interés forense en el camposanto, informes recibidos desde la Alcaldía de Cúcuta para solucionar los problemas estructurales del lugar, así como recursos asignados y su seguimiento.