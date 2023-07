Presidente de la Federación Nacional de Departamentos pide hechos de paz al ELN

Armenia

Desde la Federación Nacional de Departamentos pide al ELN hechos de buena voluntad tras anuncio de cese de operaciones ofensivas.

Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, gobernador del Quindío y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, expresó que la organización guerrillera no puede aprovecharse de la generosidad del gobierno para seguir delinquiendo.

Y agregó “queremos que estos grupos con hechos demuestren verdaderos gestos de paz, no con palabras, no con discursos o con mesas, la buena voluntad que ha demostrado el gobierno, no pueden aprovechar para seguir delinquiendo e intimidando a la población”

No nos estamos inventando las noticias, a diario vemos lo que está pasando, masacres, extorsiones, atentados y demás y hasta cuando el gobierno va a poner un tatequieto a esta situación.

