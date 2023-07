El jueves 6 de julio fue el día más cálido registrado en el planeta

Este jueves, la temperatura del planeta alcanzó niveles sin precedentes en la era moderna de los registros, marcando el cuarto día consecutivo de récords de temperatura. Según un científico entrevistado por CNN, estos alarmantes nuevos récords son probablemente las temperaturas más altas registradas en “al menos 100.000 años”.

De acuerdo con el Reanalizador Climático de la Universidad de Maine, la temperatura media mundial alcanzó los 17,23 grados Celsius (63,01 grados Fahrenheit) este jueves. Este registro se basa en datos proporcionados por los Centros Nacionales de Predicción Medioambiental de Estados Unidos.

Ha sido una semana de temperaturas récord. El lunes, la temperatura media mundial alcanzó los 17,01 grados Celsius (62,62 grados Fahrenheit), siendo la más alta registrada desde 1979 según los datos del NCEP. El martes, la temperatura subió a 17,18 grados Celsius y se mantuvo en ese nivel el miércoles.

Antes de esta semana, el récord registrado por el NCEP era de 16,92 grados Celsius en agosto de 2016.

Aunque estos récords aún no son oficiales, otra agencia mundial de seguimiento climático, el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea, confirmó varios de ellos en sus propios datos, que se remontan a 1940.

Aunque los registros se basan en conjuntos de datos de observación que solo se remontan a mediados del siglo XX, según Jennifer Francis, científica principal del Centro de Investigación Climática Woodwell, es “casi seguro” que estas sean las temperaturas más altas registradas en el planeta durante un periodo de tiempo mucho más largo. Francis estima que estas temperaturas son las más altas registradas “probablemente desde hace al menos 100.000 años”, y califica los registros como “algo enorme”.

Robert Rohde, científico jefe de Berkeley Earth y uno de los primeros en advertir sobre el aumento de las temperaturas globales esta semana, declaró a CNN que es muy probable que “continuemos viendo más récords caer” este verano.

Julio es tradicionalmente el mes más caluroso del planeta, pero las temperaturas ya están extremadamente altas debido a la combinación del fenómeno natural de El Niño en el océano Pacífico y la crisis climática causada por la actividad humana, que está elevando constantemente las temperaturas globales.

A principios de esta semana, Friederike Otto, profesora titular de climatología del Instituto Grantham de Cambio Climático y Medio Ambiente del Reino Unido, declaró que estos récords no son motivo de celebración y que no lo serán durante mucho tiempo, especialmente considerando que el verano en el hemisferio norte aún está por llegar y el desarrollo de El Niño. Otto enfatizó la necesidad de dejar de quemar combustibles fósiles no en décadas, sino ahora mismo. Los registros de temperatura no son solo números, sino que representan una pérdida de vidas y medios de subsistencia para muchas personas y ecosistemas.