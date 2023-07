“Presidente sería importante remozar al Comisionado de Paz”, representante Oscar Campo

Cauca

Fuertes críticas hacia el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda lanzó el representante a la Cámara por el departamento del Cauca, Oscar Campo. El Congresista le expresó al presidente Gustavo Petro que “sería importante remozar” al funcionario.

“Francamente está muy mal llevado el proceso, los que creemos en la paz como instrumento de salida al conflicto, vemos como una burla al pueblo colombiano las acciones violentas de los alzados en armas en el marco de un cese”, indicó Campo.

El también exgobernador del Cauca se refirió además al ministro de la Defensa, Iván Velásquez y sostuvo que el alto funcionario “debe darle garantías no solo al proceso de paz, debe garantizarle a la sociedad que vive en las zonas en conflicto todos sus derechos: a la vida, a la libre movilidad, a que no los extorsionen, a que no los recluten, a elegir y ser elegidos, esto no se está dando”.

Campo rechazó los recientes hechos violentos que involucran al ELN entre ellos el secuestro de una Sargento y sus dos hijos menores de edad en Norte de Santander.

“En el departamento del Cauca le hemos apostado a la paz, siempre, pero estamos sintiendo nuevamente desesperanza con el recrudecimiento de la violencia que azota diariamente a la sociedad civil”, añadió el Representante.

Recientemente el Alto Comisionado para la Paz rechazó el ataque armado contra una misión de la iglesia católica en Caldono y publicó que “apelamos a la reflexión y a detener la violencia inútil. Esperamos un pronunciamiento público de los responsables de este acto inexcusable que rechazamos enfáticamente”.