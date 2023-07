Jueves 6 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

El próximo 12 de julio culminarán obras de reparación en el puente Barragán entre Quindío y Valle del Cauca y el 14 se realizarán la prueba de carga para determinar la posibilidad de reanudar el paso vehicular

Estas son las conclusiones del comité realizado entre organismos de control, autoridades del departamento del Quindío y Valle, alcaldías municipales y el gobierno nacional. Además, malestar general fue la constante por los evidentes retrasos en la ejecución de la obra de reparación del puente que fue afectado por una creciente el pasado mes de octubre.

Principalmente el secretario de Infraestructura del Valle del Cauca Frank Alexander Ramírez sostuvo que establecieron una valoración inicial en la que había cuatro puntos críticos y actualmente ya son 20 lo que ha generado mayor complejidad en la intervención.

Aclaró que el contrato está en ejecución por lo que no importa que llegue la ley de garantías porque pueden hacer adiciones presupuestales sin dificultad. Destacó que están dando fechas concretas en cuanto a la intervención ya que de la semana del 17 al 19 de julio si la prueba de carga es positiva habilitarían el paso de vehículos de acuerdo con la capacidad.

El director encargado del Invías, Juan José Oyuela dijo que instó a la contraloría al acompañamiento en el proceso para brindar las garantías en los nuevos plazos establecidos puesto que confían se cumplan a cabalidad.

Reconoció que es un contrato que depende de la gobernación del Valle, pero estarán haciendo seguimiento al proceso para que las exigencias que realizaron sean acatadas de manera inmediata puntualmente en la labor de los trabajadores en la zona de manera constante.

Por su parte el gobernador del departamento, Roberto Jairo Jaramillo se mostró desconcertado por la situación al no evidenciar los avances esperados puesto que no hay novedades en cuanto a la ejecución del proyecto. Espera que las fechas que fueron incluidas en un acta se cumplan puesto que es mucha la afectación para la población de la zona en los ocho meses que lleva el cierre allí.

También se refirió a la propuesta que realizó en el comité el alcalde de Calarcá para que sea instalada una barcaza cautiva como se hizo en el sector de El Alambrado ante el colapso del puente.

Precisamente el alcalde de la Villa del Cacique, Luis Alberto Balsero dijo que junto al alcalde de Caicedonia han evaluado la posibilidad de una barcaza cautiva si la prueba de carga no sale positiva con el fin de alivianar la problemática de movilidad que ha sido tan compleja durante los últimos meses para los municipios cordilleranos del Quindío.

Así mismo la presidenta de la veeduría ciudadana, Amparo Hurtado dijo que son altas las expectativas por las fechas establecidas por la gobernación del valle en cuanto a la posibilidad de reanudar el paso en el menor tiempo ya que todavía la comunidad realiza el transbordo y no hay fluidez de movilidad para reactivar totalmente la economía de la zona.

Finalmente, el representante de los ciudadanos Luis Morales informó que recolectaron 500 firmas entre los habitantes del departamento y el Valle para realizar un derecho de petición que exija a las autoridades agilizar las obras mitigando las problemáticas sociales, económicas y de movilidad que acarrea la afectación en el puente.

Habrá cierre total de la vía circasia Montenegro por lo menos dos meses para poder intervenir el punto crítico de la obra denominado la curva de Versalles o de los quemados por esta razón establecen plan de contingencia vial mientras dure la intervención

Luis Felipe Zuluaga Puerta, director Vial de la secretaria de infraestructura, informó que, pese a que se analizaron diferentes alternativas para evitar el cerramiento de la vía, como la instalación de un puente o la creación de un túnel para la instalación de la nueva infraestructura, estas últimas dos alternativas no fueron viables debido a que supera la capacidad económica y a que las características del suelo no son aptas para ello.

La intervención tendrá entonces una duración de dos meses, donde se deberá abrir una zanja de 28 metros de longitud por 14 metros de profundidad para reemplazar la tubería existente por la propuesta en el nuevo diseño.

Luis Fernando Sosa veedor de las obras indico que los rectores de las Instituciones Educativas acogerán modelos flexibles para el trabajo académico, además de la implementación de formatos y proyectos para que los estudiantes puedan desarrollar sus responsabilidades de manera remota, así como la posibilidad de implementar posibles trasbordos para los 74 alumnos que viven en veredas o fincas aledañas a la carretera.

Desde La Octava Brigada del Ejército reiteraron que en el eje cafetero no hay presencia activa del ELN, solo tienen una atención especial en límites entre Risaralda y Chocó frente alguna alerta.

El comandante de la unidad militar, coronel Carlos Vanegas fue claro en manifestar que en el Quindío no hay presencia de este grupo armado ilegal y que la desinformación del martes en la noche que alertó la zona cordillerana no corresponde a la realidad y por eso llamó a los ciudadanos a no dejarse llevar por el miedo de las cadenas que llegan por las redes sociales.

Alarma en Armenia por carteles en postes de un barrio al sur de la ciudad donde amenazan con envenenar a perros porque los amos no recogen las heces

El caso se presentó en el barrio Guaduales de la Villa de la capital quindiana donde a través de carteles en postes intimidan con envenenar a las mascotas de los amos que no recojan sus excrementos.

En el cartel se lee “Perro muerto por amos pendejos, nos cansamos y ya están identificados. Si usted no recoge el Popó de su perro lo vamos a envenenar”.

Al respecto la animalista de la fundación Eco Huellas Diana Rodríguez, rechazó el hecho y solicitó investigación de las autoridades para evitar que dicha amenaza se haga realidad. Dijo que si bien es importante la tenencia responsable de mascotas no es admisible este tipo de comportamientos y llamó la atención al diálogo.

Alcalde de Armenia repudia amenazas de envenenamiento contra mascotas al sur de la ciudad

José Manuel Ríos Morales, alcalde de la capital del Quindío, señaló que ese tipo de hechos no se pueden permitir. Afirmó que el tema se tratará en el consejo de seguridad

Día sin carro y sin moto en Armenia, a la espera de ser reprogramado tras más de un mes de su suspensión

José Manuel Ríos Morales, alcalde de la capital quindiana, aseguró que está establecido por decreto desde el 2019 que se deben hacer dos en el año. Indicó que se está ad portas de realizar la reunión nuevamente para definir la nueva fecha de la medida

El jueves 21 de septiembre de 2023 es el otro día en que ni vehículos ni motocicletas podrán transitar por las vías de la ´Ciudad Milagro´

La autoridad ambiental en el Quindío dio a conocer que una tortuga fue pintada en su caparazón con los colores de la bandera del departamento

El director de la Corporación Autónoma Regional del departamento, José Manuel Cortés, se refirió al caso en el que una tortuga fue víctima del tráfico ilegal de fauna y adicional de maltrato animal puesto que fue pintada en su caparazón con los colores de la bandera del Quindío lo que podría generarle afectación en su salud como una intoxicación.

Llamó la atención de la comunidad para evitar este tipo de casos respetando la vida de los animales. A la fecha ya han sido incautados 400 especímenes de la fauna silvestre de las cuales 166 son aves, 88 reptiles y 146 mamíferos.

Agregó que han realizado actividades de educación ambiental a través de municipios libres de fauna en cautiverio y fauna al aula en 29 colegios del departamento.

En el Quindío crece la preocupación por la salud mental ya que a la fecha se han registrado más de 200 intentos de suicidio

En un reciente caso que ha generado conmoción en el departamento un reconocido líder ambiental y funcionario de la Corporación Autónoma Regional identificado como Walter Danilo Bermúdez Ríos de 32 años decidió acabar con su vida en zona rural del municipio de Buenavista y fue hallado por los mismos familiares tras varios días desaparecido.

El caso enciende las alarmas por la problemática en la que ya son 30 casos de suicidio donde Armenia registra el mayor número con 15 le sigue Calarcá y Quimbaya con 5, Montenegro y Salento con 2 y Buenavista 1.

A propósito, el referente en salud mental del departamento, Juan David Montoya especifica los intentos de suicidio donde Armenia presenta 144 hechos y Filandia no ha reportado ninguno.

Resaltó que desde la secretaría de Salud departamental se brinda acompañamiento a la activación de ruta en salud mental en los casos notificados en intento de suicidio.

En segundo debate, el Concejo Municipal aprobó el proyecto que pone en funcionamiento oficialmente a la Casa de la Mujer, ubicada en el barrio La Patria, y que desde hace unos meses es el sitio de encuentro y atención para todas las mujeres, este espacio, que tendrá un presupuesto transversal desde diferentes secretarías, de $1.800 millones.

Con motivo de la celebración del día de la Independencia, el próximo 20 de julio, la Lotería del Quindío dispondrá de una campaña promocional especial, en homenaje a los ‘Héroes de la Patria’.

La estrategia comercial procura resaltar la labor que las Fuerzas Militares desarrollan entorno a su misionalidad, se anunció en rueda de prensa llevada a cabo en la tarde de este miércoles 5 de julio en las instalaciones de la Octava Brigada.

Como comandante de la misma, el coronel Carlos Eduardo Vanegas, reveló que desde este año el tradicional desfile culminará en el Parque de la Vida, en donde se realizará una programación cultural y se instalará una urna para los niños que quieran enviarle cartas a los activos de la entidad, en un evento al que la comunidad podrá ingresar gratuitamente, presentando el billete.

la gerente de la entidad, Rocío Acosta Jiménez, anunció que, durante la promocional, la billetería de la entidad representará en su componente gráfico a la Octava Brigada, como división que tiene a su cargo el departamento y otros de esta zona del país, en una estrategia en la que participarán todas las loterías con sus respectivas unidades operacionales; de este modo se busca reconocer el valor del Ejército Nacional como institución, en la vida del país.

1.090 personas en Armenia esperan ser impactadas con programa Habilidades para la vida y liderazgo

María Mercedes Dueñas, coordinadora regional de prevención y tratamiento del consumo de drogas para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, aseguró que el convenio con la alcaldía de la ciudad tiene el objetivo de capacitar líderes comunitarios y jóvenes de la capital del Quindío

José Manuel Ríos Morales, alcalde de la ´Ciudad Milagro, manifestó que las comunas 2, 7 y 10 fueron seleccionadas para la implementación del proyecto por la problemática del consumo y de violencia

Desde la alcaldía de Calarcá sostienen que no son los directamente responsables por el reinado nacional del café, tras las críticas de las beldades

Recordemos que a través de un Live por Instagram varias candidatas del reinado nacional del Café dieron a conocer su descontento con la organización del certamen y la falta de preparación de los jurados a la hora de elegir a la ganadora.

El alcalde del municipio, Luis Alberto Balsero indicó que el reinado es una de las actividades de las fiestas aniversarias, pero no la organiza como tal.

Dijo que quien es directamente competente sobre eso es la corporación cívica a quien Manizales le entregó la franquicia. Afirmó que luchó porque la franquicia fuera para la alcaldía, sin embargo, la misma no prosperó por lo que no tienen injerencia en el proceso.

En deportes, los deportistas del Quindío en Bolos y Ciclismo han ganado para Colombia medallas en los juegos centroamericanos y del caribe en San Salvador, entre ellas 3 oros, 3 platas y 1 bronce, A la fecha, falta que compitan los atletas Gerard Giraldo, en la prueba de 3.000 obstáculos, y Tomás Nieto en salto con pértiga.

