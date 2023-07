Miércoles 5 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ante una información que circuló en redes sociales sobre el cierre de establecimientos comerciales en el municipio de Córdoba, Quindío por preguntas amenazas del ELN, las autoridades le salieron al paso y aclararon que en la región no hay presencia de este grupo armado y que todo obedece a una información de alerta suministrada por un integrante de la Policía que por prevención había advertido a los comerciantes,

desde la Octava Brigada del Ejército dan parte de tranquilidad en los seis municipios que integran la cordillera del Quindío.

Hoy habrá plantón en el puente Barragán entre Quindío y Valle del Cauca por las demoras en la intervención de esta estructura que lleva 9 meses cerrado y el Invías no ha dado claridad frente a la situación.

Precisamente hoy se espera la visita del director Nacional de Invías encargado, Juan José Oyuela Soler donde se espera dé a conocer que ha pasado con la intervención

A través de un comunicado la representante a la cámara por el Quindío Piedad Correal advirtió que Los daños del puente sobre el río Barragán, que sirve de límite entre el Quindío y el Valle del Cauca, se han agravado de manera peligrosa y las obras de recuperación no avanzan

La congresista advirtió que no es posible que se siga incumpliendo el cronograma de recuperación del puente, toda vez que cuando se debía estar anunciando qué capacidad tiene esa infraestructura para darle paso provisional a vehículos livianos, lo que se evidencia, al contrario, son atrasos y mayores problemas.

Y agregó “Cuando indagué sobre los compromisos adquiridos, se me informó que al puente no se le ha podido hacer la prueba de carga, por cuanto se detectaron problemas de soldaduras y fracturas en la estructura, que a la fecha no se han solucionado, problemas que debieron haberse detectado hace más de seis meses, cuando se firmó el convenio entre Invías y la Gobernación del Valle. Se requieren soluciones inmediatas”,

No paran los casos de inseguridad en Armenia y el Quindío, una mujer denunció que fue atracada dentro de un bus de tinto por dos pasajeros que se subieron en la ruta 16 de Tinto la semana pasada, la victima del hurto se quejó por la falta de intervención del conductor al ver como dos delincuentes forcejeaban con ella, se le llevaron el celular y salieron como si nada por la puerta del automotor

Autoridades hacen un llamado a denunciar casos de atracos en buses de Armenia

El teniente coronel, Julio Fernando Mora Escobar, comandante operativo del departamento de Policía Quindío, manifestó desconocer el hecho. Sin embargo, invitó a la ciudadanía a que denuncie cualquier caso de hurto que se registre en el sistema de transporte público

Aseguró que se reunirán con la empresa de transporte público de la capital quindiana para conocer de cerca el tema de seguridad en los buses e implementar estrategias para combatir posibles robos

De otro lado en el municipio de Pijao mediante la modalidad de ventosa, ladrones ingresaron a la sede de la emisora cordillera estéreo y se robaron todos los equipos avaluados en 80 millones de pesos.

El Quindío superó los 100 homicidios en lo que va corrido del año principalmente relacionados con tráfico de estupefacientes e intolerancia

Durante el puente festivo se registraron cinco homicidios con arma de fuego en los municipios de Armenia, Calarcá, Pijao y Montenegro.

El coronel Pedro Saavedra, comandante de la Policía del departamento lamentó la situación y resaltó que avanzan en las labores investigativas para lograr las capturas de los responsables de estos hechos. Manifestó que el caso en el municipio cordillerano de Pijao fue el día jueves de la semana pasada y este fin de semana murió la victima cuando recibía atención médica en un centro asistencial.

Reconoció que los factores que establecen como principales hipótesis en estos casos están relacionados con el ajuste de cuentas por el tráfico de estupefacientes.

Añadió que cuentan con un 53% de esclarecimiento en los homicidios y los municipios más afectados son Armenia y Montenegro.

En vías de Quindío fueron capturadas cuatro personas pertenecientes a las disidencias de las Farc que estarían relacionadas con la muerte de siete policías en el Huila

En la vía La Paila–Armenia, en el sector de La Herradura, jurisdicción del municipio de La Tebaida en el departamento fueron capturadas cuatro personas entre esas alias ‘Juliana’ o ‘Tatiana’ que sería la autora material del atentado criminal en el que fallecieron los uniformados tras un atentado terrorista contra una patrulla.

Entre los hombres detenidos se encontraban alias, ‘La Bestia’, ‘Mula’ o ‘Mauricio’, máximo cabecilla de la subestructura ‘Ismael Ruiz’, que delinque en la zona donde se registró el atentado, al igual que en el departamento del Tolima.

El coronel Pedro Saavedra, comandante de la policía del departamento, indicó que es un importante resultado porque permite esclarecer el atentado criminal contra la institución.

Ciudadanos de zona rural de Filandia denuncian que el agua no está en óptimas condiciones, la empresa prestadora descarta afectación

Juan Esteban López es un habitante de la zona rural de la colina iluminada y denunció que el estado del agua no es el ideal puesto que percibe un olor a quemado, el color es turbio y no transparente como debería ser.

Dijo que incluso ya están evitando el consumo por el temor a alguna afectación de salud por lo que están optando por comprar botellas de agua que les permita solventar la problemática.

Al respecto consultamos al gerente de Empresas Públicas del Quindío, Jhon Faber Suárez quien descartó tal afectación en la zona puesto que realizaron las muestras correspondientes.

Afirmó que es posible una situación particular con un acueducto rural que de pronto generó alguna novedad así que habrá una nueva valoración para generar la tranquilidad a la comunidad.

57 aprehensiones de licor de contrabando han realizado las autoridades en el Quindío durante el primer semestre del año

En el marco del primer comité interinstitucional anti contrabando se dieron a conocer los resultados del trabajo operativo para disminuir la afectación a las rentas del departamento.

La directora tributaria de la gobernación departamental, Mónica Salgado dijo que han establecido más de 4 mil visitas a los establecimientos de comercio y más de 2 mil vehículos inspeccionados en las principales vías con el fin de evitar el ingreso del licor que no cumpla con los requisitos establecidos como es la estampilla local para que el impuesto entre a las arcas de la administración departamental.

En cuanto a los puntos álgidos donde se detecta mayor contrabando de licor es en el sector de la Herradura, pero no descuidan las otras vías de ingreso al Quindío.

La asesora de la federación nacional de departamentos, Daniela Gil dijo que es un buen panorama a nivel local respecto a otras zonas del país donde es poco el actuar para erradicar el contrabando.

Recordó que es fundamental el impuesto para la inversión a salud, educación y deporte por eso buscan replicar las estrategias establecidas en el departamento en los sectores más apartados donde la problemática es mucho mayor.

Paciente denuncia demora en la autorización de procedimiento de su ojo izquierdo

Edilma Bedoya Morales, afiliada a la EPS Compensar diagnosticada con degeneración periférica de la retina, le pide a la entidad prestadora de salud que le autorice el procedimiento de su ojo izquierdo denominado ablación de lesión corioretinal barrera, pues desde hace más de dos meses está esperando la autorización.

Manifiesta que tras la primera intervención médica que le hicieron quedó viendo peor de lo que veía antes y que el lente que le pusieron le molesta causándole dolor

Hasta el 31 de julio fue ampliado el plazo para el pago del impuesto vehicular en el Quindío, a la fecha han sido recaudados más de 20 mil millones de pesos

La directora tributaria de la gobernación del departamento, Mónica Salgado indicó que el 30 de junio era el último plazo y en la tarde decidieron ampliar el tiempo para que los contribuyentes pagaran de manera oportuna.

Advirtió que ya no habrá más plazos por lo que es clave acatar esta nueva fecha entendiendo que la sanción es mucho más alta que el valor del mismo impuesto. Informó que han recaudado 22 mil millones de pesos comparado al mismo periodo del año anterior es significativo ya que fueron 18 mil millones de pesos.

Además, destacó que cuentan con un recurso de 6 mil millones de pesos entre sanciones, intereses y pago de impuesto de años anteriores.

Durante la sesión ordinaria realizada por la Asamblea Departamental, Ana María Giraldo Martínez, secretaria de Educación del departamento, dio claridad sobre el proceso de pago del retroactivo para los docentes del Quindío, señalando que se cumplió con el plazo brindado por la Gobernación para este trámite, el cual contemplaba como fecha máxima el 30 de junio.

Giraldo Martínez explicó que: “Para dar cumplimiento fue necesario reportar todas las novedades y reliquidar la nómina de cinco meses a más de 2.000 docentes. Los recursos se recibieron el 20 de junio y una vez superada la contingencia tecnológica se logró hacer el pago el 26 de junio”.

Enfermedades respiratorias e intestinales son las más frecuentes por el cambio de clima en Armenia

Así lo dio a conocer el gerente del hospital San Juan de Dios de la capital quindiana, quien manifestó que es alta la incidencia del clima en las enfermedades respiratorias e intestinales atendidas.

Reconoció que los niños son los más afectados por eso la importancia de que las atenciones se realicen en instituciones primarias y ya con complejidades puedan ser remitidos al centro asistencial con el fin de no colapsar la atención.

222 persona ha dispuesto la Registraduría en el Quindío para la jornada especial de inscripción de ciudadanos. Son 117 puestos de votación en el Quindío que estarán habilitados para que los ciudadanos que hayan cambiado su lugar de domicilio y quieran actualizar su puesto de votación, inscriban su documento de identidad.

Del 5 al 13 de julio (incluidos sábado y domingo), los ciudadanos podrán realizar este trámite en los puestos de votación entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m.

El próximo mes iniciarían trabajos en la vía Camino Nacional en Salento

La inversión será de $5.180 millones. Beatriz Díaz Salazar, alcaldesa del municipio, aseguró que en el mes de agosto se hará la intervención de la primera fase de la carretera

53 familias recibirán título gratuito de sus viviendas, en el concejo de Armenia fue aprobado en plenaria con 18 votos positivos el Proyecto de Acuerdo 07 del 2023 “Por medio del cual se faculta al alcalde del municipio de Armenia para realizar la cesión a título gratuito de bienes fiscales

“Este Proyecto de Acuerdo permitirá otorgar 53 títulos gratuitos a las familias que se encuentran ubicadas en los barrios; San José, la Patria, Uribe, las Margaritas.

En deportes, Los bolicheros del Quindío ganaron más medallas para Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Clara Juliana Guerrero ganó dos medallas de plata en la modalidad equipos femenino y todo evento, mientras que EDWARD REY ganó medalla de bronce en la modalidad equipos masculinos.

En el Quindío son optimistas por los avances en la ejecución de obras de los juegos nacionales 2023

El coordinador departamental de los juegos, Jorge Ramírez, indicó que ya han realizado el recorrido a las obras para conocer de primera mano el estado de estas.

Dijo que tras su nombramiento por parte de la ministra del Deporte fue nombrado un equipo mediante un convenio que realizó el ministerio con el comité olímpico para avanzar en los procesos.

Fue claro que ya hay una hoja de ruta que será determinante para lograr cumplirle al país con la organización del evento deportivo. Resaltó que entre las obras con avance significativo está la pista de BMX que sería entregada en un mes, pista de atletismo y adecuaciones en el coliseo del Café.

Reconoció que el retraso es con el complejo acuático por temas administrativos, pero están en el proceso. Fue enfático en afirmar que los escenarios no estarán al 100% para los juegos nacionales, sin embargo, para los para nacionales si estarán con toda la parte urbanística.

