En Neiva podrían decretar emergencia sanitaria, existen cuerpos NN sin identificar

Los cuerpos sin vida o llamados N.N ya superan la capacidad que tiene medicina legal en la capital huilense para tener estos cuerpos óseos, la situación que se está registrando tiene en alerta a las autoridades municipales, que desde ya se piensa en declarar emergencia sanitaria en este lugar.

Raúl Rivera Cortes secretario de gobierno de Neiva expreso que “mucho de estos no tiene familia, ni amigos que reclamen sus cuerpos, otros al parecer son provenientes de lugares distintos a esta capital y en el peor de los casos no se ha logrado contactar a personas que tienen seres queridos desaparecidos, que han llegado a medicina legal, descartando que los cuerpos existentes no son de la persona que aun buscan y que se encuentra desaparecida”.

La alcaldía de Neiva, en cabeza de la secretaria de gobierno, v viene gestionando con la casa cural encargada de administrar el campo santo de la ciudad, la búsqueda de adquirir bóvedas y llevar algunos de estos cuerpos, para descongestionar el cuarto frio del instituto de medicina.

La declaratorio de emergencia sanitaria podría ser anunciada en las próximas horas, si no dé encuentra una solución pronta y rápida a esta crisis, que desde hace mucho tiempo no se daba en la ciudad.