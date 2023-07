Padre de suboficial del Ejército pide investigación de muerte de su hijo en operativo

Tunja

Jorge Hernández, es el padre del sargento boyacense Martín Alonso Hernández López, quien, en medio de un operativo adelantado en Antioquia en el año 2008, fue dado como desaparecido y luego hallado sin vida en extrañas circunstancias.

En entrevista para Caracol Radio, don Jorge señaló al Ejército Nacional por presunta negligencia en las investigaciones.

“Yo quiero dar a la opinión pública esta versión porque veo que, como el caso mío, hay muchos casos que se han presentado en las Fuerzas Militares y es por la negligencia, la inoperancia de la Justicia Penal Militar para investigar la realidad de los hechos puesto que ellos se apegan simplemente en defender el fuero militar, pero no analizan, ni estudian, ni investigan las causas de los hechos que suceden dentro de los mismos integrantes del Ejército” dijo.

Relató que la extraña muerte de su hijo se registró hace 15 años cuando hacía parte del Gaula y que a pesar de que fue tomada como una muerte accidental, aún, para él, hay muchos vacíos en la investigación.

“Mi hijo era Sargento Viceprimero del Gaula de Rionegro (Antioquia) y el 24 de mayo del 2008 en un operativo al municipio del Carmen de Viboral, Vereda Los Patios, tenían que cruzar un río y lo dieron por desaparecido en el río, la necropsia dice textualmente que fue – muerte mecánica por sumersión – no fue accidental” afirmó.

Enfatizó que en el informe de patrullaje lo dieron como hecho accidental y que según el historial de entrenamiento con el que contaba su hijo, para él no es lógico que haya podido morir de esa manera; “En el informe de patrullaje lo dan como hecho accidental, cuando él era un tipo bastante capacitado, ya que había sido instructor en las bases de Tolemaida, Tres Esquinas y había sido instructor en varias guarniciones militares y tenía una antigüedad que no daba para que cometiera unos errores tan simples para ir a decir que se accidentó”.

Dijo que aún le quedan muchas dudas sobre lo que realmente pasó ese 24 de mayo, y con documentos en mano habló para Caracol Radio, sobre los informes que conoció, los testimonios que analizó y las fechas exactas que para él no coinciden.

“El informe de peritaje técnico y levantamiento de cadáver es incongruente, es falso, porque habla que lo encontraron en el río Santo Domingo, que lo había atajado un palo y en las mismas fotos no revela ningún río, ya lo habían sacado, ya estaba en la altiplanicie, adicional a esa incongruencia, el patrullero de la Sijín de Marinilla (Antioquia), Luis Eduardo Peláez Herrera, que hizo el levantamiento, lo manifestó, nosotros no fuimos al río, lo dice en la audiencia del día 06- 05-2010, dos años después, bajo la gravedad de juramento ante el Fiscal Primero, seccional de Rionegro (Antioquia), manifestó no haber ido al río a recoger un cadáver”.

Este hombre lleva 15 años buscando la verdad sobre los hechos que le quitaron a su hijo, sin embargo, hay un fallo que da por terminada la actuación judicial, fallo con el que dice no estar de acuerdo.

“El fallo de declararse inhibitorio de la extinción de la acción penal dice que no son competentes para hacer la investigación, cuando el mismo Procurador Penal de Rionegro dice textualmente que sí había mérito para la condena contra el teniente Morales Sáenz Julián Andrés, quien era el comandante de la patrulla para ese entonces y él era el que llevaba la responsabilidad de la vida y la integridad de los subalternos que llevaba bajo su mando”.

Afirma que apeló la decisión. “Nosotros ya apelamos esta decisión, puesto que ellos dilataron irresponsablemente el tiempo, no lo respetaron como dice la ley del régimen penal militar, sino que tenían compromisos porque eran militares en servicio activo y que se iban a vacaciones, que se iban a hacer cursos de ascenso, que iban a ser trasladados y todo eso dio para que ellos dilataran en el tiempo la investigación, y con eso buscaban el vencimiento de términos para imputar cargos, buscando la preclusión definitiva del proceso”.

Hizo una sentida petición al Ministro de Justicia para que se revisen las actuaciones dentro del caso que asumió la Justicia Penal Militar “Yo le pediría al señor Mnistro de Justicia que revise el procedimiento de la Justicia Penal Militar, puesto que veo que esta es un apéndice de la justicia que no opera, no actúa, todo lo tapan, y para muestra mi caso que no lo investigaron como debía haber sido dentro de los términos legales”.