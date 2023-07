No existió pacto o compromiso: declaración de Alexander Vega sobre audios de OIZ

Colombia

El Registrador Alexander Vega, a través de un comunicado, se refirió a los polémicos audios de Óscar Iván Zuluaga en los que el excandidato presidencial reconoce el ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña y en los que también se refiere a la investigación en el CNE. Vega, en un documento conocido este miércoles, niega cualquier acuerdo o pacto para incidir en la investigación que se adelanta a contra Zuluaga.

“Las manifestaciones y señalamientos que se me hacen en dicha grabación no son ciertos. No existió pacto o compromiso alguno sobre las decisiones que se discutían en el interior de la corporación”, señala Vega en su comunicado.

Además aseguró que no adelantó ninguna de las investigaciones que se adelantaron a las campañas presidenciales de 2014.

“Es importante ratificar y aclarar que no fui ponente de ninguna de las dos investigaciones de las campañas presidenciales 2014, adicionalmente, en el momento en que la sala plena del Consejo Nacional Electoral tomó las decisiones, no era presidente de la corporación”agrega.

El actual registrador, señaló que sus actuaciones como integrante del Consejo Nacional Electoral siempre estuvieron en el marco de la ley.

Cabe señalar que en los audios revelados por la Revista Semana el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga le comenta a Daniel García Arizabaleta que Vega, entonces magistrado del CNE, le habría dicho: “creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la berraca’”.