Alexander Vega conocía acuerdo para no investigar financiación de Odebrecht a campañas

Alexander Vega sabía sobre acuerdo para no invstigar partidos políticos: exmagistrado del CNE

Recientemente, el registrador Alexander Vega publicó un comunicado, en donde se refiere a los audios de Óscar Iván Zuluaga por parte de la Revista Semana, en donde el excandidato presidencial señaló en una charla con el entonces magistrado del CNE, que lo mejor era mejor cerrar la investigación que tenía en contra y la campaña del expresidente Juan Manuel Santos.

Ante esto, Vega expresó: “Las manifestaciones y señalamientos que se me hacen en dicha grabación no son ciertos. No existió pacto o compromiso alguno sobre las decisiones que se discutían en el interior de la corporación”.

Además, añadió: “Es importante ratificar y aclarar que no fui ponente de ninguna de las dos investigaciones de las campañas presidenciales 2014, adicionalmente, en el momento en que la sala plena del Consejo Nacional Electoral tomó las decisiones, no era presidente de la corporación”.

Por su parte, el exmagistrado del CNE, Armando Novoa, quien en ese entonces compartía cargo con el hoy registrador en la misma entidad, habló en 6AM de Caracol Radio comentando lo siguiente: “Dejé varias constancias en la sala cuando fui separado de las investigaciones porque hubo unas recusaciones, seguramente promovidas por mis compañeros, para no permitirme ni siquiera participar en el examen de las pruebas o deliberaciones”.

“En ese momento me di cuenta de que había un afán, para adelantar estas investigaciones, no de la mejor manera. En el caso de Alexander Vega, quiero recordar que en la sala se puso una pieza procesal de horas de diálogos telefónicos con Otto Bula, cuando ya estaba detenido. Cuando le preguntaron el por qué, el doctor Vega no supo cómo responder” puntualizó Novoa.

Así mismo, comentó que dada la composición partidista del CNE y las evidencias probatorias que venían desde fuera del país, en donde el exmagistrado presentó para que se adelantaran las investigaciones, fue recusado y separado de las mismas.

“Presentaron hasta una denuncia en contra mía por prevaricato. Lo que había en el fondo de esto era que había un acuerdo de los partidos, de las cúpulas, de los mismos, para que no se profundizara en las investigaciones sobre la financiación de las campañas y las voces incómodas al interior de la organización había que separarlas” sentenció el exmagistrado.

Además, aseguró que Alexander Vega sabía esto expresando lo siguiente: “Es que los agentes de los partidos son ellos en el Consejo Nacional Electoral. Los magistrados del CNE los postulan los partidos en el Congreso, el doctor Vega fue postulado por el partido de la U y su elección fue demandada por el Consejo de Estado”.