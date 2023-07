“Este fue un gran festival, las cifras lo demuestran”: Andrés Hurtado

Ibagué

La Alcaldía de Ibagué reveló las cifras que dejó para la ciudad las festividades de San Juan y San Pedro desarrolladas en la capital del Tolima del 19 de junio al 3 de julio.

Según el alcalde, Andrés Hurtado, participaron un millón de personas en las diferentes actividades que se realizaron, eventos que dejaron un movimiento económico superior a los $129 mil millones para los distintos sectores.

“Le dedicamos todo el tiempo, este no fue cualquier festival, este fue un festival que nos permitió gracias al posicionamiento que tiene Ibagué después de dos años de gestión ser ciudad creativa de la Unesco, hoy el festival es conocido a nivel internacional”, dijo Hurtado.

En materia de hotelería, se logró una ocupación del 94% en la zona urbana y del 66% en zona rural, que demuestran la afluencia de público que visitó la capital del Tolima los tres fines de semana.

“Lo que pasa es que los tolimenses y muchas veces los ibaguereños no nos la creemos y siempre estamos mirando lunares en las paredes blancas, este fue un gran festival, así las cifras lo demuestran”, manifestó el alcalde.

En los certámenes folclóricos participaron a nivel municipal 24 embajadoras, en el evento departamental 11 municipios y a nivel nacional 13 departamentos que hicieron parte del proceso cultural del Festival Folclórico Colombiano.

Según Hurtado, se contrataron mil artistas locales, 62 agrupaciones de la región y un número de orquestas a nivel nacional que permitieron que ibaguereños y turistas disfrutaran de un número importante de eventos.

A la vez resaltó que en el Día del Tamal organizado por la Alcaldía se vendieron más de 70 mil unidades de este plato típico y en el día de la lechona realizado por la Gobernación del Tolima las ventas superaron a los $650 millones.

Seguridad:

“Yo no le escurro el bulto como autoridad de Policía a nada de la seguridad de mi ciudad, yo asumo la responsabilidad porque para eso me eligieron alcalde, por eso hicimos una planeación, ampliamos el pie de fuerza y es el deber nuestro garantizar que ciudad esté segura, fueron más de 2.600 policías protegiendo la ciudad, fueron tres fines de semana duros, lo que no se puede controlar es el comportamiento de un millón de personas”, puntualizó.

Dato: La Alcaldía de Ibagué este año hizo una inversión de $5.300 millones para el Festival Folclórico Colombiano.