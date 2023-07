En las fiestas de Ibagué se vendieron $30 mil millones en licor

Ibagué

El alcalde Andrés Hurtado aseguró que en los tres fines de semana del Festival Folclórico Colombiano evento que se desarrolló desde el 19 de junio y hasta el 3 de julio se vendieron más de $30 mil millones en licor.

Las cifras reveladas por el mandatario local indican que se comercializaron 200 mil botellas de aguardiente de la empresa Interamericana de Licores, 150 mil botellas de Tapa Roja, dos millones 170 mil litros de cerveza, sin contar otros licores de los que no se tienen las estadísticas.

“Duplicamos las ventas del año pasado, entonces la gente se pregunta pero es que esta riña, que la señora que se está orinando en el separador, de la cultura ciudadana no me hagan responsable o el comportamiento que tiene cada persona no hagan responsable ni al alcalde ni a la Policía, respeten a la Policía, respétenos porque hicimos una planeación para que se dieran unas fiestas con ingresos de más de $130 mil millones”, dijo el alcalde al referirse a la incidencia del consumo de licor con el mal comportamiento.

Otra cifra que demuestra el aumento de la dinámica comercial de bares y restaurantes es el crecimiento en un 112% en las ventas, incluso algunos de estos establecimientos se quedaron sin existencias de licor a la madrugada sostuvo el alcalde Andrés Hurtado.

Otras cifras

Los comerciantes de la ciudad reportaron en un 58% haber contratado personal adicional para las festividades, mientras que el 77% aumentaron sus ventas, según una encuesta realizada por Fenalco Tolima.

La misma situación que dio a conocer la Cámara de Comercio de Ibagué, donde el 75% de los empresarios encuestados reportaron incremento en sus ventas.

Igualmente, microempresarios y ganaderos resultaron impactados de manera directa, tras la Feria Bovina donde los participantes lograron ventas por $1.240 millones, en este evento gratuito para toda la familia.