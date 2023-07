Ejército se pronunció sobre comunicado presuntamente del ELN en Boyacá

Tunja

En las últimas horas, vienen apareciendo en Boyacá algunos elementos alusivos al ELN, entre ellos, un par de banderas a uno de los costados de la vía nacional que comunica a Duitama con Tibasosa, además de la ubicada en jurisdicción de Arcabuco. Finalizando el día, se conoció un comunicado al parecer emitido por el grupo armado.

Caracol Radio habló con el coronel Mauricio Lucero, comandante de la Primera Brigada del Ejército, quien afirmó que la aparición de este tipo de elementos pretende conmemorar un año más de la creación de esta organización.

“Hay unos panfletos que han estado rodando como estrategia de esta organización en todo el país, han realizado proselitismo político a través de propaganda, instalación de banderas, panfletos digitales como los que hemos visto circulando” dijo.

Afirmó que las autoridades verifican en este momento la autenticidad de este tipo de documentos; “las autoridades tanto de inteligencia como de la Policía y el Ejército estamos verificando la autenticidad de este documento, no creemos que tenga la veracidad que corresponde, sin embargo estamos verificando”.

Según el alto oficial, en el departamento no hay presencia de estructuras como esta, identificadas por las autoridades; sin embargo, sí existen simpatizantes de este tipo de organizaciones; “En el momento nosotros no tenemos estructuras identificadas en el departamento de Boyacá como tal, sí hay simpatizantes que hacen parte de algunas comisiones que transitan por el departamento, que se mueven de Arauca hacia Santander, Santander – Arauca y que criminales como delincuentes comunes aprovechan esta situación para ejercer constreñimiento a las empresas, a los productores, al comercio en general, tratando de hacerse pasar por esta organización; sin embargo, no tenemos como tal una presencia actual en el departamento de Boyacá de alguna estructura de este grupo criminal”.

Mañana en las horas de la tarde se podría conocer la veracidad de dicho comunicado.