Con éxito finalizó la versión 29 del Encuentro y Feria de Maestros Artesanos Huilenses

Neiva

La Feria de Maestros Artesanos que se llevó a cabo en el recinto ferial La Vorágine es una iniciativa del Gobierno Departamental HuilaCrece, que busca resaltar el talento de todos los hombres y mujeres que realizan esta bonita labor. De esa manera todos los años se escoge al artesano del año, que en esta oportunidad fue Artefique, del centro poblado La Jagua del municipio de Garzón, por su creatividad y destreza en la tejeduría en telar vertical manual de la fibra de fique. A sus artesanas les fue otorgado un reconocimiento económico por valor de $2.500.000 millones.

Además se realizó la entrega de premios a otros tres maestros artesanos, de $2.000.000 millones cada uno. Ellos fueron: Premio a Categoría de Mejor Exhibición, Wlliver Betancourt Hoyos, del municipio de Neiva, por su maravilloso arte con la madera. En la Categoría de Calidad en Producto, Rubén Darío Morad, del municipio de San Agustín, por sus diseños también en tejeduría. Y en la Categoría Tradición Artesanal, María Teresa Tombe Tunubala - Taller Artesanías La Guambianita, del municipio de La Argentina. Asimismo se otorgaron exaltaciones a todos los 95 maestros artesanos participantes.

Sobre los reconocimientos comentó Nelcy Tovar Trujillo, Secretaria de Cultura del Departamento. “La feria contó con 95 artesanos en representación de más de 13 municipios del departamento del Huila, con ellos lo que buscamos es aprovechar esta vitrina cultural en el marco del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro para compartir con propios y visitantes todas las creaciones de nuestros artesanos huilenses. Y precisamente hoy se hizo entrega de cuatro reconocimientos, en primer lugar al artesano, que fue Artefique, así mismo se entregó reconocimiento a tres artesanos más por trayectoria, por mejor exhibición, y calidad en cada uno de los productos que desarrollan en ese sentido. Agradecemos a todos los artesanos huilenses por vincularse a esta jornada que sin duda alguna enaltece nuestra cultura y nos permite seguir contribuyendo al crecimiento cultural del departamento del Huila”.

Artesanos premiados

El artesano Rubén Darío Morad, uno de los premiados en el Encuentro, manifestó lo que para él significa este bello arte. “La artesanía para mí es la expresión cultural de una región, de un pueblo, una comunidad plasmada en sus obras, en su cotidiano vivir, de todos sus elementos que tiene a su alrededor para formarlos en productos necesarios. Todos tienen una creatividad increíble, un manejo de los productos excelente, y una muy buena asesoría de parte de los diseñadores de Artesanías de Colombia y de la Secretaría de Cultura. Me siento muy feliz, no me lo esperaba, cuando uno viene a participar viene con la expectativa de mostrar el producto y hacer unas ventas medianamente buenas, y para mí todo ha sido excelente, las ventas, la aceptación del producto, desde hace mucho tiempo lo vengo desarrollando aquí, ya lo conocen y el premio es increíble, muchas gracias”.