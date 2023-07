Odebrecht: Juez negó tutela a Óscar Iván Zuluaga y dejó en firme principio de oportunidad

JUDICIAL

Por improcedente, el juzgado noveno de Conocimiento de Bogotá negó una tutela que interpuso la defensa de Óscar Iván Zuluaga, con la que pretendía tumbar el principio de oportunidad que le fue concedido a Daniel García Arizabaleta, el hoy testigo principal por el caso de la entrada de dineros de Odebrecht a la campaña presidencial “Zuluaga 2014″.

La defensa de Zuluaga alegó que la Fiscalía y el juez 13 de Garantías de Bogotá le concedieron beneficios judiciales a Arizabaleta a partir de pruebas obtenidas de manera ilegal.

Para el efecto, señala que “(…) en el asunto resuelto por el Juzgado 13 Penal Municipal con Función de Control de Garantías se abordan dos escenarios en los cuales NO HAY IDENTIDAD DE SUJETOS (uno trata de DANIEL GARCÍA ARIZABALETA y el otro de ÓSCAR IVÁN ZULUAGA ESCOBAR); NO HAY IDENTIDAD DE BIEN JURÍDICO (uno trata de la administración pública y otro de la fe pública y la recta y eficaz impartición de justicia); NO HAY IDENTIDAD FÁCTICA (uno trata de un acto de corrupción de un servidor público y otro sobre actos propios de una campaña política); NO HAY IDENTIDAD PROCESAL, pues por la diferencia de hechos, la investigación se lleva a cabo por cuerdas procesales diversas. Sin embargo, la decisión accionada da cuenta de sí encontrar conexidad atendiendo a que en ambos actuó, supuestamente, la constructora ODEBRECHT”, dice el fallo.

El juez desestimó ese argumento, y concluyó que la tutela no es el mecanismo para tumbar ese principio de oportunidad porque, en caso de que Óscar Iván Zuluaga sea vinculado a través de formulación de imputación al proceso penal, y formalmente sea llamado a juicio, el Código de Procedimiento Penal contempla los escenarios en los que se puede atacar una prueba por “vicios de legalidad”.

Por otra parte, la presunción de inocencia de Óscar Iván Zuluaga se mantiene intacta mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra debidamente ejecutoriada emitida por autoridad judicial.

