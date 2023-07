Temblor HOY 1 de julio en Colombia y el mundo: epicentro, magnitud y zonas afectadas

Este 1 de julio, de acuerdo al Servicio Geológico Colombiano (SGC) se presentó un evento sísmico en el territorio colombiano sobre las 05:59 hora local, con una magnitud de 3.6, una profundidad de 114 km, en El Carmen - Santander, Colombia.

De igual manera, en Piedecuesta, Santander, los colombianos sintieron un sismo hacia las 04:56 a.m., con una magnitud de 2.5 y una profundidad de 148 km.

También en Sipí, Chocó, se vivió un movimiento telurico con una magnitud de 2.5 y una profundidad de 82 km a las 04:20 a.m.

En el Océano Pacífico se dio un sismo hacia las 03:23 hora local, con una magnitud de 2.0 y una profundidad superficial. Se ubicó en los 6.72° de latitud y los -77.57° de longitud

¿Por qué algunas personas no sienten los temblores? Conozca la razón

Un experto en geología indicó que hay dos factores que inciden en que una persona pueda percibir un temblor o sismo. Estos factores son, por un lado, la ubicación exacta en la que se encuentra el ciudadano y, por otro lado, la posición en la que esté. Es decir, una persona puede sentir más o menos un movimiento telúrico dependiendo del lugar y cómo se encuentre, pero también puede ocurrir que no lo sienta.

El profesor universitario señaló que no es lo mismo que una persona esté parada, sentada, o acostada puesto que cada una de estas posiciones implican percepciones distintas. “Todos podemos sentirlos de igual manera. No se trata de que haya personas que sienten los sismos y otras que no. La intensidad con la que sentimos un temblor depende de la posición de la persona y el sitio donde esté. Es decir, si estás de pie tienes menos posibilidad de percibirlo que si estás acostado o sentado tienes más posibilidad”, mencionó el experto en sismos.

Tras esto, el profesor aclaró que las posiciones del cuerpo inciden en la percepción de un sismo, esto debido a que cada una representa un mayor o menor grado de contacto con la Tierra. Es decir, que al estar parado la sensación es diferente a cuando se está acostado o cuando se está sentado. La percepción también cambia cuando se está caminando, ya que al estar en movimiento no se siente tanto.

A su vez, Espinoza mencionó que el lugar incide también en la sensación, pues la construcción o lugar en el que se esté puede implicar un mayor rango de percepción. “Por otro lado, algunas ondas hacen estremecer más a las casas que a los edificios, estos últimos sienten más el movimiento a causa de las ondas elásticas, perturbaciones tensionales que se propagan por el terreno”, señaló Armando Espinoza.