Grandes nuestras Leonas: Claudia López celebra la victoria de Santa Fe en fútbol femenino

Ante la victoria del equipo femenino de Santa Fe contra el América de Cali el pasado 30 de junio, la alcaldesa de Bogotá Claudia López se pronunció. Recordemos que Independiente Santa Fe ganó la gran final de la Liga Femenina 2023 en Cali. Con esto, la agrupación se convirtió en tricampeón del fútbol femenino colombiano.

En este último encuentro deportivo, que se vivió en el estadio Pascual Guerrero, no se vio un gol, pues quedó cero a cero. No obstante, por el acumulado del partido anterior entre los dos equipos de dos a cero en el estadio El Campín, Independiente Santa Fe consiguió la victoria.

Aunque los aficionados de los dos equipos no vieron ni un gol, fue un partido bastante intenso. El América jugaba con el marcador en su contra y buscaba quedarse con la copa, pero las jugadas que realizaron no fueron suficientes para anotar goles. De hecho, en un momento se vio una opción de gol por parte del América con la jugada entre Carolina Pineda y Catalina Usme, sin embargo, el balón no entró al arco.

Por otro lado, Catalina Usme realizó varios intentos por quitarle la victoria al equipo de Bogotá. Durante el partido el América logró un gol, pero tras ser revisado por el Var los árbitros concluyeron que no había gol.

Con este partido, Santa Fe no solo logró una victoria más, sino que se convirtió en tricampeón y en el equipo que más veces ha sido campeón del fútbol femenino colombiano.

Tras la victoria del equipo bogotano, la alcaldesa de la capital, Claudia López Hernández, celebró la victoria y dedicó un par de palabras para festejar con las campeonas del fútbol femenino colombiano.

En este sentido, la alcaldesa agradeció a las jóvenes por representar a la capital y señaló que espera ver otro triunfo en la Libertadores. “¡Grandes nuestras Leonas de Santa Fe! ¡Gracias por jugar con toda la fuerza y por demostrar una vez más el gran nivel del fútbol bogotano! Las primeras y más veces campeonas del fútbol femenino en Colombia. Vamos por la Libertadores mi Sanfecito lindo!”

Por otro lado, la alcaldesa resaltó el comportamiento de los bogotanos tras el triunfo del equipo femenino, pues en la noche del viernes y madrugada de este 1 de julio no se vieron disturbios. “Gracias a los miles de hinchas que celebraron en paz en el Parque Simón Bolívar, en Bogotá; y a quienes las acompañaron en el estadio Pascual Guerrero de Cali.”