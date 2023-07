Alcaldía contrató con empresa denunciada por Dau: Concejo de Cartagena

Cartagena

Ante los Concejales del Distrito de Cartagena, fue presentado el informe de gestión de la Oficina de Transparencia y Anticorrupción, por parte de la titular de esta dependencia, Daniela Puello, quien socializó los programas y estrategias de transparencia y ética pública adelantados por la Administración Distrital.

Ante la presentación de la Asesora de Despacho, el concejal, Luis Cassiani, denunció la realización de un convenio con Esales que habían sido catalogadas como “empresas de todito” y “malandrinas” por el alcalde de Cartagena. “Dentro de ese grupo de Esales que denunció el Alcalde en la Fiscalía, da la coincidencia que se firma un convenio con una de esas Esales. Se firmó el convenio 027 con una Empresa cuestionada por el alcalde en el libro blanco, el cual fue firmado por el Secretario General y con el visto bueno de la Secretaria de Participación. Si el gobierno está trabajando por la transparencia, los invito a investigar sobre esto porque los funcionarios del Distrito están haciendo todo lo contrario a lo que dice el Alcalde”, argumentó.

Por su parte, el cabildante Rodrigo Reyes, se pronunció ante las contrataciones que está llevando a cabo la Administración Distrital con empresas pertenecientes a otras ciudades. “Cuando el Alcalde manifestó que iba a contratar con las Juntas de Acciones Comunales, yo aplaudí esa iniciativa porque sabía que se iban a beneficiar muchas personas, pero eso nunca pasó. La transparencia es decir y aplicar. No es posible que un Gobierno que quiera abanderarse como una Administración Transparente no haga las cosas transparentemente”, dijo Reyes.

Desde la bancada del partido MAIS, el concejal Javier Julio Bejarano indagó sobre las denuncias que se hicieron sobre los procesos de contratación con la Fundación FEM y los Países Bajos, además las presentadas sobre la ejecución de las Fiestas de la Independencia del año 2021.

A su parecer, el concejal Rafael Meza, considera que la Alcaldía de Cartagena debe predicar y aplicar lo que manifiesta. En su intervención, enfatizó en los procesos de inversión para los deportistas por parte del IDER. “Hoy lastimosamente los deportistas no cuentan con el apoyo necesario. En el IDER hay un proveedor de Medellín que está impidiendo que los recursos destinados para los deportistas lleguen a sus manos. Esto se llama corrupción”, manifestó el Concejal.

La cabildante de la bancada del partido Liberal, Kattya Mendoza, llamó la atención sobre varias irregularidades llevadas a cabo en Edurbe. “Contrataron directo el tema de habitabilidad porque agotaron la vía de la convocatoria cerrada. Pedimos investigar este tema porque va contrario a lo que ustedes como Oficina de Transparencia dicen. También en el proceso de los canales se vio mucha corrupción. Mucho cuidado con esto, se deben tomar acciones ante esto”, arguyó Mendoza.

Sergio Mendoza, concejal del Partido Verde, también intervino sobre el proceso de contratación del proyecto de habitabilidad en Cartagena, manifestando que la Administración implementó una modalidad de contratación con la que no estaban de acuerdo. “Se hicieron muchas mesas de trabajo y reuniones sobre este tema donde la Alcaldía se declaraba no estar de acuerdo con licitar, que no tenían la capacidad de liderar procesos de licitación pública, pero se dejaron coger el tiempo y para decir que cumplieron hacen la contratación de forma directa. Cuando uno arranca con la bandera anticorrupción debe llevarse de forma constante porque siempre te van a mirar sobre eso”, indicó.