Se acaba la virtualidad en el Concejo de Bucaramanga

Bucaramanga

Durante la plenaria de este viernes el Presidente del Concejo Javier Ayala brindó declaraciones y aseguró que saldrá la resolución en la cual se confirma que la virtualidad se termina en el Concejo de Bucaramanga.

“Lo del tema virtual ya se va a sacar la resolución definitiva donde se va a quitar, la virtualidad no operará más en el Concejo de Bucaramanga, porque ya la ARL nos permite estar presencial, no hay situación de pandemia en este momento. Tenemos que seguir con los cuidados porque el Covid no se ha ido, pero la idea es que la plenaria y los concejales estén de manera presencial”, aseguró Ayala, presidente del Concejo.

Los concejales que seguían participando de la plenaria de manera virtual presentaban excusas médicas sustentadas con incapacidades.

Añadió además que dicha resolución entrará en vigencia a partir de este sábado 1 de julio.

